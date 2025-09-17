Fuoco lascia i Riformatori e passa alla Lega: «Sto con Vannacci» 

Il gruppo della Lega raddoppia in Consiglio comunale a Selargius: oltre all’esponente Marianna Mameli, eletta con la lista del Carroccio nel 2022, si aggiunge anche Gennaro Fuoco che lascia ufficialmente i Riformatori e approda nel gruppo leghista.

«Da un po’ di tempo ho intrapreso un percorso politico in collaborazione col generale Roberto Vannacci e il suo team in Sardegna, anche a seguito della sua elezione al Consiglio europeo e alla nomina di vicepresidente della Lega, partito al quale ho aderito», la comunicazione di Fuoco in Consiglio comunale, da alcuni mesi anche responsabile del club Vannacci nell’Isola. «Una valutazione politica personale che non cambia gli equilibri dell’amministrazione», sottolinea. La capogruppo resta Marianna Mameli, leghista da diversi anni. «A nome del gruppo do il benvenuto al collega», le parole di Mameli, «la sua adesione rappresenta un segnale forte di condivisione di valori, impegno e visione per il futuro della nostra comunità. Sono certa che il contributo di Gennaro Fuoco sarà prezioso per rafforzare il lavoro sui temi che più stanno a cuore al nostro partito: identità, sicurezza, autonomia, sostegno al territorio e ascolto dei cittadini».

RIPRODUZIONE RISERVATA