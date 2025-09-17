VaiOnline
Selargius.
18 settembre 2025 alle 00:16

Fuoco lascia i Riformatori e passa alla Lega: «Sto con Vannacci» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il gruppo della Lega raddoppia in Consiglio comunale a Selargius: oltre all’esponente Marianna Mameli, eletta con la lista del Carroccio nel 2022, si aggiunge anche Gennaro Fuoco che lascia ufficialmente i Riformatori e approda nel gruppo leghista.

«Da un po’ di tempo ho intrapreso un percorso politico in collaborazione col generale Roberto Vannacci e il suo team in Sardegna, anche a seguito della sua elezione al Consiglio europeo e alla nomina di vicepresidente della Lega, partito al quale ho aderito», la comunicazione di Fuoco in Consiglio comunale, da alcuni mesi anche responsabile del club Vannacci nell’Isola. «Una valutazione politica personale che non cambia gli equilibri dell’amministrazione», sottolinea. La capogruppo resta Marianna Mameli, leghista da diversi anni. «A nome del gruppo do il benvenuto al collega», le parole di Mameli, «la sua adesione rappresenta un segnale forte di condivisione di valori, impegno e visione per il futuro della nostra comunità. Sono certa che il contributo di Gennaro Fuoco sarà prezioso per rafforzare il lavoro sui temi che più stanno a cuore al nostro partito: identità, sicurezza, autonomia, sostegno al territorio e ascolto dei cittadini».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La storia

Dal Cile a Escalaplano e ritorno

l F. Melis
il dibattito

Male irreversibile, sofferenza: i requisiti per il trattamento

Le commissioni Asl decideranno a chi dare il farmaco 
L’emergenza

Febbre del Nilo, una task force per arginare il virus

Impennata di casi nell’Oristanese, l’entomologo: ora un presidio costante per monitorare le zanzare 
Valeria Pinna
La storia

Adottate a Escalaplano, ritrovano la madre in Cile

Adelia e Maria Beatrice, nate nel 1979, a nove mesi erano arrivate nell’Isola in una famiglia di insegnanti 
Francesca Melis
epa12360851 Jannik Sinner of Italy in action against Carlos Alcaraz of Spain during the men's singles final of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 07 September 2025. EPA/BRIAN HIRSCHFELD
epa12360851 Jannik Sinner of Italy in action against Carlos Alcaraz of Spain during the men's singles final of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 07 September 2025. EPA/BRIAN HIRSCHFELD
LA POLEMICA

Fedez sotto attacco ora si giustifica:  «Non ce l’ho con Sinner, è solo ironia»

La strofa della discordia scatena i commentatori, i fans diventano haters 
Enrico Pilia
La sfida

Meloni-Schlein, scontro nelle Marche

La premier: «Spread ai minimi». E la leader Dem: «I salari sono fermi» 