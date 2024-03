Fuoco in un’altra concessionaria 

Ancora fuoco nella notte tra martedì e ieri in una rivendita d’auto sulla statale 554, a poca distanza dalla concessionaria dove era scoppiato un devastante rogo a fine febbraio. E non è tutto: sempre ieri i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile hanno sventato un altro blitz dei piromani recuperando alcune bottiglie molotov lanciate nel cortile di un'altra rivendita di auto e ancora sulla 554. È allarme, dunque, con polizia e carabinieri che stanno intensificando i controlli con operazioni mirate su tutto il territorio per capire se gli episodi siano davvero legati tra loro.

Il secondo incendio

L’ultimo rogo è scoppiato nel cuore della notte tra martedì e ieri in una rivendita dove il fuoco ha aggredito due auto parcheggiate all’esterno, con l’allarme subito lanciato dagli automobilisti in transito.

Immediato l’arrivo di alcune squadre dei Vigili del fuoco e delle Volanti del commissariato di Polizia di via Firenze. Sul posto anche la dirigente Silvia Casu e il sostituto commissario Gianni Noto. Le fiamme sono state immediatamente circoscritte e domate, col sopralluogo subito scattato da parte di polizia e pompieri. Nulla è trapelato in merito: il riserbo degli inquirenti è totale. Sembra che non siano state trovate tracce di liquido infiammabile. Ma l’inchiesta viene portata avanti senza escludere il dolo, anzi. L’indagine è andata avanti per tutta la giornata fra interrogatori e l’acquisizione delle immagini di alcune telecamere piazzate nella zona che potrebbero tornare utili agli inquirenti.

Le ipotesi

A tarda sera, il primo rapporto alla Procura della Repubblica di Cagliari. Al momento non viene esclusa alcuna pista con la polizia che sta cercando di risalire alle cause dei due incendi: quello di ieri e quello del 28 febbraio quando il fuoco divampò in un'altra rivendita distruggendo un furgone e tre auto parcheggiate nel cortile. In quell’occasione solo l’immediato e massiccio intervento dei pompieri aveva limitato i danni.

Le molotov

Ieri notte il secondo incendio che ha fatto scattare dubbi e sospetti con indagini allargate a 360 gradi. A maggior ragione alla luce di un altro inquietante fatto: sempre nella notte tra martedì e ieri i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Quartu hanno recuperato due bottiglie molotov, per fortuna non esplose, piazzate all’interno di un’altra rivendita di auto della zona.

Anche in questo caso è scattato l’allarme: sul posto anche i capitani Michele Cerri comandante della Compagnia di Quartu e Ignazio Cabras, comandante del Reparto operativo radiomobile. Le due bottiglie incendiarie sono state recuperate e poste sotto sequestro per accertamenti. Tutti episodi collegati fra loro? Lo diranno le indagini che polizia e carabinieri conducono senza sosta tra interrogatori e la ricerca di eventuali responsabilità.

