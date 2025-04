Fuoco in una cella, agenti intossicati 

Ancora tensione nel carcere di Uta, dove un detenuto ha appiccato un incendio nella propria cella, provocando un intervento d’emergenza della Polizia penitenziaria. L’episodio, denunciato dalla Uil Polizia penitenziaria Sardegna, ha visto gli agenti impegnati in un’operazione rischiosa per salvare il detenuto, il quale ha poi reagito con violenza, causando il ferimento di cinque operatori.

Secondo la ricostruzione, il detenuto ha dato fuoco agli arredi della cella, saturando l’aria di fumo tossico e chiudendosi nel bagno. Gli agenti sono riusciti a sfondare la porta e a trarlo in salvo ma sono stati aggrediti con calci e pugni dall’uomo. Uno degli agenti ha riportato una grave lesione al braccio, con una prognosi di almeno 30 giorni e la possibile necessità di un intervento chirurgico per la ricostruzione dei legamenti. Altri quattro agenti hanno subito crisi respiratorie e contusioni, e hanno dovuto essere curati in ospedale.

Il sindacato di categoria ha espresso solidarietà agli agenti feriti e ha nuovamente denunciato la situazione di pericolo in cui operano i poliziotti penitenziari: «Ancora una volta – dichiara Michele Cireddu, segretario generale della Uil Polizia penitenziaria Sardegna – i nostri agenti hanno dimostrato coraggio e professionalità, mettendo a rischio la propria vita per salvare un detenuto. È inaccettabile che si lavori in condizioni simili, con risorse umane e strumentali insufficienti». Il sindacato chiede interventi urgenti da parte del Governo e dell’Amministrazione penitenziaria per garantire maggiore sicurezza agli operatori e migliorare la funzionalità del sistema carcerario. «Non possiamo permettere che episodi del genere si ripetano», conclude Cireddu.

