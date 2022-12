Fuoco in porto: 7 barche distrutte 

Sono le 4.50 del mattino quando nel porto turistico di Castelsardo si scatena l’inferno di fuoco. Le scintille partono da una Mochi Kraft, una barca di 12 metri, distrutta in pochi attimi. In entrambi i lati le lingue di fuoco raggiungono le imbarcazioni vicine, unità da diporto tra i 12 e i 14 metri. La benzina all’interno dei serbatoi alimenta l’incendio e un colonna di fumo nero si innalza in cielo. La banchina di Levante si illumina a giorno. Ormeggiate una a fianco all’altra, cinque barche annientate dal fuoco colano a picco, altre due scafi alle estremità subiscono gravi danni. In totale sette imbarcazioni coinvolte, modelli di pregio che da anni avevano scelto il porto di Castelsardo.

Pescatori

L’allarme ai carabinieri di Valledoria viene lanciato da alcuni pescatori. Giunti sul posto i militari si accertano che nessuna persona sia rimasta ferita. Il bilancio resta comunque pesante sia per i danni ingenti sia per il grado di inquinamento che potrebbe essere stato causato dall’affondamento delle barche. Il nucleo dei sommozzatori dei vigili del fuoco, intervenuti da Porto Torres, evita il propagarsi delle fiamme ad altre imbarcazioni, disormeggiando alcune unità e portandole al largo per motivi di sicurezza. L’arrivo delle squadre del 115, via mare e via terra, intervenute con due autopompe e una motobarca, evitano il peggio. A supporto anche le squadre della centrale del comando provinciale di Sassari impegnate per oltre tre ore nelle operazioni di spegnimento. Dalle telecamere di videosorveglianza dislocate nell’area portuale non si registrano movimenti sospetti di persone che possano aver appiccato il fuoco. Si pensa a un cortocircuito, a una causa accidentale ma non si esclude nessuna ipotesi. Lo stesso proprietario della barca da cui è scaturito l’incendio poche ore prima aveva effettuato un controllo a bordo senza rilevare alcuna anomalia. L’uomo, residente a Castelsardo, ha escluso si possa trattare di un atto intimidatorio nei suoi confronti.

L’inchiesta

Le indagini affidate alla Guardia Costiera di Porto Torres, intervenuta sul posto a predisporre le operazioni di emergenza in collaborazione con l’ufficio marittimo di Castelsardo, sono coordinate dalla Procura di Sassari. I militari hanno acquisito le immagini registrate da un sistema di videosorveglianza da cui non emergerebbe l’atto doloso, ma saranno gli inquirenti a chiarire la dinamica dell’incendio. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro del mezzo nautico da cui è partito l’innesco e il tratto di banchina dove le barche erano ormeggiate. I vigili del fuoco hanno operato per ore prima di bonificare l’area portuale. Nel maggio del 2013 furono incendiate 11 barche. «Un altro brutto episodio che colpisce questo territorio – commenta il sindaco Antonio Capula – ma a differenza di allora, questa volta ha funzionato perfettamente l’antincendio, altrimenti il bilancio poteva essere più grave».