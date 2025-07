Fuoco in Gallura: voli dirottati 

Secondo giorno di fuoco a Olbia, ieri un grosso incendio è divampato nel capoluogo gallurese, in località Su Trambuccone, a ridosso della strada Olbia Sassari, nelle campagne intorno all'aeroporto Costa Smeralda. Partito nel primo pomeriggio e subito segnalato dalla vedetta di Capo Ceraso, il rogo è rimasto acceso per alcune ore, devastando ettari di pascolo e di macchia mediterranea. Alte colonne di fumo e ridotta visibilità hanno limitato l'operatività dello scalo di Olbia. Dalle 16, il Costa Smeralda ha sospeso gli atterraggi di quasi tutti i voli. Almeno dieci gli aerei dirottati su Cagliari, Alghero, Roma Fiumicino, Figari e Pisa e tanti quelli in ritardo dopo la ripresa delle attività. I decolli sono stati regolari fino alle 17, successivamente sono state annullate sei partenze e almeno sedici posticipate. Poco prima delle 21 lo spazio aereo è stato riaperto.

Intervento

A domare le fiamme, circa una quarantina di uomini a terra, tra squadre di Vigili del fuoco, Corpo forestale, Forestas, compagnie barracellari e associazioni di Protezione civile. In volo, un super Puma decollato dalla base di Alà dei Sardi, un elicottero proveniente dalla base di Limbara e due canadair della flotta nazionale. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla stazione forestale di Olbia e coordinate dal Centro operativo provinciale del Corpo forestale di vigilanza ambientale di Tempio. Due giorni fa, le fiamme hanno aggredito un terreno incolto e arido, in località Colcò, lambendo il perimetro del Costa Smeralda e minacciando le infrastrutture dell'aeroporto che, anche in quel caso, ha interrotto per quarantacinque minuti le operazioni di atterraggio. Difficile da contenere, l'incendio ha richiesto un imponente dispiegamento di forze e mezzi. Stessa situazione, dieci giorni fa ad Alghero: per un rogo che si è sviluppato nella zona Santa Maria La Palma, gli aerei in arrivo al Riviera Del Corallo sono stati spediti a Elmas. La Gallura nella morsa degli incendi, a La Maddalena le fiamme hanno arso per due giorni consecutivi: un pericoloso rogo, spento e ripreso il giorno dopo, è costato l'evacuazione di alcune abitazioni, ettari di terra bruciata e un'attività in ginocchio.

