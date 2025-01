Fuoco in caserma, non è terrorismo 

Firenze. L’attentato incendiario della notte del 13 alla caserma dei carabinieri di Borgo San Lorenzo, nel Mugello, ha avuto finalità politica ma non terroristica. L’anarchico Antonio Recati lo ha commesso evadendo dai domiciliari (dove scontava due anni per un attentato dell’8 agosto 2023 a una galleria dell’Alta Velocità) dopo aver manomesso il braccialetto elettronico - che non ha dato l’allarme - la giudice Angela Fantechi ha ordinato la custodia cautelare in carcere. Recati è accusato di tentato incendio. Per dare fuoco alla caserma, ricostruisce la giudice, il 30enne pratese ha raggiunto Borgo San Lorenzo con l'auto della madre e poi in un distributore, dove è stato inquadrato, ha riempito alcune bottiglie con sei litri di benzina, che poi ha incendiato ai piedi del portone. La giudice esclude il pericolo di fuga, ma teme la reiterazione del reato e segnala la «adesione sistematica» di Recati «ad un sistema di protesta che si attua in forma violenta e pericolosa per l’incolumità pubblica».

