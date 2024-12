Fuoco in casa, un inquilino tratto in salvo 

Paura ieri mattina in via Ponza, sul litorale di Flumini, dove un uomo di 52 anni è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco dopo che un incendio si è sviluppato nella villa dove vive. Il fuoco ha distrutto una legnaia, danneggiando anche parte dell’abitazione. Immediato l’allarme con l’arrivo sul posto di una squadra di pronto intervento con il supporto di una autobotte e dell’autoscala.

Le fiamme, che hanno avuto origine proprio dalla legnaia, hanno interessato un appartamento disabitato al piano terra dell’edificio, bloccando l’inquilino di 52 anni che abita sopra. I pompieri sono riusciti a circoscrivere l’incendio, evitando che il rogo si diffondesse all’intera struttura, liberando anche l’uomo, subito affidato alle cure del personale medico, accorso con una ambulanza. Per il 52enne non si è reso necessario il trasferimento in ospedale. Si indaga ora per risalire alle cause dell’incendio e alle eventuali responsabilità.

