Fuoco in casa, salva famiglia con un neonato 

Una scintilla dal camino su una poltrona con il rivestimento sintetico e poi l’incendio che ha messo in grave pericolo un intero nucleo familiare. È successo nella notte tra giovedì e venerdì a San Pasquale, nel settore teresino della frazione. L’allarme è scattato quando una villetta è stata invasa completamente da fiamme e fumo di un rogo divampato nel soggiorno della casa. Dentro l’abitazione c’erano una giovane coppia e il figlioletto di pochi mesi. Una situazione estremamente pericolosa che è stata superata, senza conseguenze almeno per le persone, grazie al sangue freddo di chi era in casa e alla efficienza dei Vigili del Fuoco. Una squadra partita dal presidio di Arzachena intorno alle 24 di giovedì era già a San Pasquale. I Vigili del Fuoco hanno provveduto subito a soccorrere la coppia e il neonato che erano nell’abitazione. Per loro solo un grande spavento. Purtroppo il rogo, prima del completo spegnimento, ha danneggiato pesantemente buona parte della casa. L’intervento rapido della squadra dei Vigili del Fuoco ha contenuto le conseguenze, evitando che le fiamme arrivassero alle camere da letto della villetta e agli edifici vicini. Sul posto anche i Carabinieri di Santa Teresa, che hanno operato insieme ai Vigili del Fuoco anche per gli accertamenti sulle cause del rogo.

