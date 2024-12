Fuoco in casa, muore un disabile 

«Proprio a Natale». Commento inevitabile, ieri notte in via Amedeo Nazzari, osservando il corpo senza vita di Salvatore Grandi, 70 anni da compiere a breve, morto asfissiato nella casa dove viveva da solo, disabile e in sedia a rotelle. «Ma non scrivete dramma della solitudine, per cortesia», dicono i vicini, tutti raccolti al pianoterra in un viavai di carabinieri, operatori sanitari, vigili del fuoco e polizia locale. Perché il 69enne era comunque seguito da due figlie, una delle quali sta per partorire a giorni, dai nipoti e dal fratello, tra i primi ad accorrere sul posto appena saputo del dramma. Le prime avvisaglie si sono avute intorno alle 18.30, quando la vicina di pianerottolo ha visto il fumo uscire dalla porta dell’abitazione al terzo piano. «Ho provato a usare un passepartout – racconta – ma la porta era chiusa dall’interno». A quel punto sono stati allertati i pompieri arrivati nella via di Monte Rosello Alto in pochi minuti e che, vista l’impossibilità di accedere dall’ingresso, hanno deciso di usare la scala aerea.

La scoperta

La prima visione, appena entrati, era quella di Grandi disteso sul proprio letto, morto a causa delle esalazioni dei fumi provocati da un piccolo incendio. «Fiamme non se ne vedevano – riferiscono i testimoni – solo i vapori». Il cadavere dell’uomo è stato fatto calare giù sulla scala, nascosto con una coperta termica e imbragato sulla lettiga del 118. «Era una persona indipendente - ricordano i conoscenti – aveva la sua macchina con cui usciva spesso». È ancora lì l’utilitaria, parcheggiata negli stalli interni, su cui il fratello punta una torcia per sapere cosa Salvatore aveva lasciato prima di morire. «Ormai eravamo una famiglia - continuano i vicini - si viveva nello stesso palazzo da oltre venti anni».

Salvatore Grandi è descritto come una persona socievole capace però, talvolta, di essere un po’ aspro nei toni. Gli abitanti della palazzina pare che l’abbiano visto per l’ultima volta due giorni fa senza notare nulla di diverso dal solito. Ma ora è tutto diverso, la salma giace a poca distanza dal portone principale lasciando tutti increduli. Pochi metri dietro il corpo risplendono, intermittenti, le luci natalizie di altre case, facendo l’eco cromatico a quelle dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, rendendo irreale l’atmosfera festiva.

