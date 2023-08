Fuoco, fumo e paura alle porte della città 

La paura dietro casa ieri pomeriggio alla periferia di Selargius: le fiamme hanno aggredito un deposito di materiale edile. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e di volontari, impegnati a lungo contro le fiamme dalle quali si è anche sprigionato un denso fumo nero, visibile da chilometri di distanza.

Solo nel tardo pomeriggio i pompieri sono risusciti a circoscrivere e a domare il rogo con la successiva opera di bonifica e la messa in sicurezza del sito. Sono scattati anche gli accertamenti per risalire alle cause dell’incendio: difficile al momento fare ipotesi attendibili. Sulla vicenda indagano comunque La Polizia locale e i carabinieri alla ricerca anche di qualche testimonianza che potrebbe tornare utile nell'economia delle stesse indagini.

La paura

L’allarme è scattato verso le 15 quando dietro via Segni sono state notate le prime fiamme. Diverse le telefonate arrivate immediatamente alla sede dei Vigili del fuoco di viale Marconi: sul posto sono state inviate subito due squadre delle sede centrale con due autopompe, due automezzi fuoristrada dotati di modulo antincendio boschivo. In supporto due autobotti, di cui una di grande capacità idrica, e un automezzo per la sostituzione degli autorespiratori. In totale sette automezzi e quindici vigili che hanno circoscritto e spento l'incendio prima che le fiamme si propagassero all’intera zona e alle case vicine.

I danni

Il fuoco ha aggredito parte del materiale depositato nel cantiere di via Segni. Per fortuna, proprio di recente la Polizia locale col comandante, il tenente colonnello Marco Cantori, ha disposto un grosso intervento a difesa del territorio, affidato poi alla Protezione civile con la creazione delle fasce tagliafuoco nelle aree a maggior rischio della periferia, comprese le vie Nenni e Segni. Un intervento che ha interessato anche la zona del deposito privato. Un progetto quanto mai opportuno che ha sicuramente evitato danni più grossi nelle aree vicine. In sostanza, il pericolo è rimasto circoscritto a un’area abbastanza limitata e delimitata appunto dalle strisce parafuoco.

Ora carabinieri e Polizia locale stanno cercando di ricostruire l’accaduto per risalire alla causa del rogo: in merito viene mantenuto uno stretto riserbo. Per fortuna almeno ieri nell’hinterland, dopo il disastro di qualche giorno fa sul litorale di Quartu, non sono stati registrati altri incendi. Un grosso sospiro di sollievo dopo il disastro di domenica che in provincia ha interessato soprattutto il Sarrabus.

RIPRODUZIONE RISERVATA