Fuoco fino alla soglia delle case 

Pomeriggio di fuoco, ieri, nel basso Campidano: le fiamme hanno divorato ettari di terreno tra Decimoputzu e Assemini, devastando aziende agricole, minacciando abitazioni e paralizzando intere comunità. Il forte vento e le temperature oltre i 40 gradi hanno alimentato un fronte che si è esteso rapidamente, lasciando dietro di sé cenere, danni e terrore.

Decimoputzu

A Decimoputzu l'incendio è partito da Sa Doda per poi raggiungere Fraighedda e l’ex fungaia. Una manciata di chilometri dove si concentrano serre, case, capannoni e aziende agricole. Le fiamme si sono spinte fino alle soglie delle abitazioni. «Il fuoco – racconta Enrico Marongiu – è arrivato a ridosso della mia casa. Ho pensato solo a mettere in salvo mia moglie, i miei due bambini e i miei genitori anziani. Sono rimasto qui con una pompa d’irrigazione per salvare il possibile. Le fiamme, per fortuna, si sono fermate sulla soglia».

La zona più colpita è Fraighedda. Il fuoco ha fuso i sistemi d’irrigazione, mandato in frantumi i vetri delle serre, reso l’aria irrespirabile. I soccorsi sono arrivati da terra e dal cielo: vigili del fuoco, forestale, barracelli, operai Forestas, volontari della protezione civile e persino un elicottero dell’Aeronautica di Decimomannu. Ma la paura resta. «Non conosco ancora la sorte della mia azienda», dice Anna Maria Schirru: «È successo di nuovo, come quattro anni fa. Spero che episodi del genere non si ripetano più».

Anche il sindaco Antonino Munzittu è intervenuto sul posto. «Con l’estate tornano gli incendi. Questo ha tutta l’aria di essere doloso. Spetta alle autorità accertare l’origine e individuare i responsabili. Non possiamo più tollerare che la sicurezza dei nostri concittadini venga messa in pericolo così».

Assemini

Ad Assemini il fuoco è ripartito a Is Canadesus, località già colpita tre giorni fa. Altri due incendi hanno interessato l’area oltre la Statale 130, tra il semaforo di via Sardegna e quello di via Piave, lambendo le zone di Sant’Andrea, Sa Serra, Is Buttegheddas, S’Abixedda, Motroxiu Su Moru e Sa Tanca e costringendo automobilisti e soccorritori a manovre di emergenza tra fumo denso, fiamme a bordo strada e visibilità ridotta.

Numerose le aziende minacciate. Tra queste anche quella dell’imprenditore edile Andrea Garau: «Abbiamo un impianto di idranti lungo il confine aziendale. Li usiamo spesso prima dell’arrivo dei soccorsi. L’azienda è assicurata, ma sarebbe un disastro se le fiamme arrivassero fino a noi». Anche ieri le rotoballe accatastate dietro la sua impresa hanno preso fuoco. «Curiamo le strisce tagliafuoco ma quando bruciano le rotoballe le fiamme diventano ingestibili». Si confessa terrorizzata Luisa Mereu, titolare di un’azienda florovivaistica: «In estate vengo in azienda anche di notte, se i vicini mi avvisano che vedono del fumo. Non sappiamo più cosa pensare: cicche di sigaretta, incendi dolosi o roghi appiccati per “pulire” i campi. La situazione sta sfuggendo di mano».

Mentre le forze dell’ordine avviano le indagini per accertare eventuali responsabilità, i cittadini convivono con la paura. «Mi vergogno quasi a chiamare di nuovo i vigili del fuoco – racconta Fabio Carboni – ma cosa dovremmo fare? Restare a guardare le fiamme che si avvicinano alle nostre case?».

Oggi si proseguirà con la bonifica e la conta dei danni. Il bilancio è pesante, ma la ferita più profonda è quella lasciata nella memoria di chi, ancora una volta, ha visto il fuoco bussare alla porta.

