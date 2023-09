Fuoco e proclami, disordini al Cpr 

Parole pronunciate in arabo e in italiano col megafono, sin dalla mattinata, scandite più volte, da un gruppo di attivisti anti Cpr, venuti a Macomer da fuori. “Siamo sempre vicini a voi. Vi vogliamo aiutare. Presto sarete liberi”. Queste frasi assieme a proclami contro la presenza Cpr sono echeggiati nella zona dove sorge la struttura di rimpatrio dei migranti irregolari. I manifestanti hanno percorso una strada in disuso per arrivare vicino al Cpr, nella zona di Mandras, per poi nascondersi nella folta vegetazione e incitare alla rivolta gli ospiti del centro. Quelle parole, nella tarda mattinata di ieri, sono giunte fino all’interno dell’ex carcere, dove un gruppetto di ospiti, per mandare un segnale all’esterno, ha accumulato in un cortile dei materassi e appiccato il fuoco. Si è quindi levata una densa colonna di fumo nero e acre, che si è addensata nelle campagne circostanti e invaso il cielo sopra Macomer. Subito è scattata l’allarme, perché si temeva una sommossa.

L’intervento

Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme. Il rogo è andato avanti per circa un’ora, richiamando l’attenzione di curiosi, allontanati da agenti e militari della Brigata Sassari, che presidiano giorno e notte il Cpr. Gli attivisti, col megafono, hanno continuato a lanciare proclami in arabo, fino all’intervento delle forze dell’ordine. Tutti, una quindicina di giovani tra cui diverse donne, nel primo pomeriggio di ieri sono prima stati individuati da agenti e carabinieri e accompagnati fuori la cittadina, fino alla 131. Gli attivisti si oppongono ai Cpr, ma in particolare a quello di Macomer.

Preoccupazione

«Per ora non si è corso nessun rischio che può creare allarme sociale - dice il sindaco Riccardo Uda - tutto è sotto controllo, ma sono situazioni che potrebbero creare cose più gravi». Sul posto si è recata il vice sindaco, Maria Luisa Muzzu, con il consigliere comunale Federico Castori. Da Nuoro sono arrivate le rassicurazioni della Prefettura. Gli attivisti anti Cpr denunciano però una situazione gravissima sostenendo che il Cpr di Macomer rientra tra quelli che riceveranno stanziamenti per il raddoppio della capienza, passando dagli attuali 50 posti a 100 posti. Il sindaco però non da per certo l’ampliamento: «Sarà ampliato se ci saranno le condizioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA