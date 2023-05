Fuoco e minacce per una donna contesa 

L’uomo è accusato di essere il responsabile di tutti e tre gli episodi. Contro di lui ci sarebbero i filmati ripresi dalle videocamere in funzione nel paesino del Parteolla, 1.800 abitanti a quattro chilometri da Dolianova. Il movente sarebbe, appunto, la gelosia nei confronti della proprietaria dell’auto: fra i due ci sarebbe una relazione sentimentale e Sessini – secondo la ricostruzione dei militari – avrebbe mal digerito la simpatia sorta di recente fra la sua ex e un suo ex collega, un senegalese di 43 anni, a cui la donna avrebbe concesso in uso l’auto. Di qui il primo avvertimento: la foratura degli pneumatici, lo scorso primo marzo. Tre giorni dopo, la donna aveva trovato nella cassetta il biglietto anonimo: gli insulti puntavano anche sull’origine africana del 43enne, con riferimenti razzisti, e minacce indirizzate a lei. La settimana scorsa, l'episodio più grave: l’incendio dell’auto della donna. Raccolte le testimonianze ed esaminati i filmati delle telecamere, i carabinieri sono arrivati alla conclusione che dietro i tre episodi c’era un’unica mano: quella di Massimiliano Sessini.

Lei, lui, l’altro: ci sarebbero gelosie e rivalità, dietro la sequenza di danneggiamenti e minacce messe a segno negli ultimi mesi a Soleminis. Prima la foratura delle gomme di un’auto, lo scorso 1° marzo. Poi, la settimana scorsa, l’incendio della stessa auto. Fra i due episodi, un biglietto anonimo fatto ritrovare nella cassetta delle lettere della proprietaria del veicolo, con insulti e minacce.

Nei giorni scorsi si sono chiuse le indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Dolianova che hanno denunciato alla Procura della Repubblica Massimiliano Sessini, 55 anni, operaio di Soleminis.

Le indagini

L’uomo è accusato di essere il responsabile di tutti e tre gli episodi. Contro di lui ci sarebbero i filmati ripresi dalle videocamere in funzione nel paesino del Parteolla, 1.800 abitanti a quattro chilometri da Dolianova. Il movente sarebbe, appunto, la gelosia nei confronti della proprietaria dell’auto: fra i due ci sarebbe una relazione sentimentale e Sessini – secondo la ricostruzione dei militari – avrebbe mal digerito la simpatia sorta di recente fra la sua ex e un suo ex collega, un senegalese di 43 anni, a cui la donna avrebbe concesso in uso l’auto. Di qui il primo avvertimento: la foratura degli pneumatici, lo scorso primo marzo. Tre giorni dopo, la donna aveva trovato nella cassetta il biglietto anonimo: gli insulti puntavano anche sull’origine africana del 43enne, con riferimenti razzisti, e minacce indirizzate a lei. La settimana scorsa, l'episodio più grave: l’incendio dell’auto della donna. Raccolte le testimonianze ed esaminati i filmati delle telecamere, i carabinieri sono arrivati alla conclusione che dietro i tre episodi c’era un’unica mano: quella di Massimiliano Sessini.

L’altro incendio

A Soleminis l’incendio di auto sembra essere diventato un sistema diffuso per risolvere le controversie: il 14 marzo scorso un disoccupato 60enne del paese era stato denunciato sempre dai carabinieri con l’accusa di aver incendiato la Ford C-max in uso a due nigeriani di 33 e 47 anni, a loro volta denunciati per minaccia aggravata e resistenza e uno anche per porto di oggetti atti a offendere. Dopo il rogo, infatti, i due avevano tentato di farsi giustizia da soli: uno aveva tentato di colpire con un coltello il presunto responsabile, mentre nella mischia il secondo gli aveva morsicato il naso. La lite era stata troncata dall’arrivo dei carabinieri di Dolianova. (m. n.)

