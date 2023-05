Fuoco e fumo minacciano deposito di gas 

Fiamme nel primo pomeriggio nel canneto di Molentargius che si affaccia nella via Della Musica a Quartu. Attimi di paura quando il fuoco si è pericolosamente avvicinato al deposito di gas: un tratto di strada è stato chiuso per consentire ai mezzi antincendio di intervenire. Fortunatamente il rogo è stato domato senza ulteriori problemi.

ll fuoco si è sviluppato fra le sterpaglie e i rifiuti abbandonati estendendosi immediatamente con le fiamme favorite anche dal forte vento. Immediato l’allarme lanciato da residenti e da qualche automobilista con l’intervento dei Vigili del fuoco e della Forestale.

Ci sono volute alcune ore di lavoro per circoscrivere e domare il rogo, con danni tutto sommato limitati. Subito dopo, verso le 16 è iniziato anche il sopralluogo nella zona e la messa in sicurezza del sito per scongiurare nuovi focolai. Si cerca anche di risalire alla causa del rogo che potrebbe essere stato anche doloso.

L’allarme è scattato verso le 13 con le fiamme che si sono rapidamente sviluppate nel canneto creando anche una consistente coltre di fumo. I mezzi dei vigili del fuoco e dei forestali hanno raggiunto le fiamme attraverso i sentieri circoscrivendo il rogo sino a spegnerlo del tutto. Appena due giorni fa un altro rogo era stato appiccato nella zona di Su Pezzu Mannu e ancora prima nelle vicinanze della 554 aggredendo sterpaglia e danneggiando anche piante d’alto fusto. Con danni per fortuna di poco conto. Resta una situazione di pericolo su tutto il territorio legato alla presenza di discariche e soprattutto di sterpaglie.

