Fuoco e fumo assediano la peschiera 

Forte vento di scirocco e temperatura elevata. La giornata era di quelle da bollino rosso sul fronte incendi e puntuale ieri è scattato l’allarme nell’Oristanese: un grosso incendio è divampato fra Torregrande e Cabras, all’altezza del canale scolmatore in zona su Siccu. Le fiamme hanno minacciato la peschiera sa Mardini e la pineta dietro il porticciolo devastando oltre 40 ettari di terra.

Il rogo

L’allarme è scattato ieri mattina poco dopo le 8. Piccoli focolai si sono riaccesi nei campi fra il canale, la pineta e la peschiera in una zona dove già venerdì sera si era sviluppato un incendio, subito domato. Ieri il fuoco ha ripreso vigore fra la vegetazione secca e in pochi minuti è diventato pericoloso arrivando a lambire la pineta di Torregrande e la peschiera.

Gli interventi

Sul posto sono state inviate diverse squadre a terra di Forestas, della forestale, dei vigili del fuoco, della Protezione civile con Oristano soccorso e i barracelli di Cabras. Gli interventi a terra però erano particolarmente difficoltosi vista la zona palustre e impervia, così dalla base di Fenosu è decollato anche l’elicottero Superpuma. L’incendio è stato domato soltanto nel primo pomeriggio di ieri, poi sono iniziate le operazioni di bonifica e per tutta la sera è proseguito il monitoraggio. Le fiamme hanno devastato oltre 40 ettari, bruciando un eucalipteto a su Siccu, vegetazione palustre ma anche erba e stoppie. Gli uomini del nucleo investigativo dell’ispettorato forestale di Oristano intanto hanno già avviato le indagini per fare luce sull’incendio, divampato nelle vicinanze della zona in cui alcune notti fa erano state incendiate le auto di due pescatori.

