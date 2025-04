Fuoco di Sant’Antonio o pneumococco, ricordare il vaccino 

Proteggersi. Anche da grandi. Magari senza attendere il classico “richiamo” alle vaccinazioni dell’autunno, quando occorre pensare alla prevenzione dell’influenza ed altre patologie di stagione. Conviene vaccinarsi già ora, nei confronti di infezioni che possono davvero cambiare la traiettoria di benessere, come la riaccensione del virus Herpes zoster che provoca il Fuoco di Sant’Antonio o l’infezione da pneumococco. Attenzione però. Non bisogna pensare solamente all’età come unico fattore di rischio. Ci sono altri quadri che possono mettere in pericolo tante persone anche indipendentemente dall’anagrafe. E’ il caso di chi soffre di diabete, di malattie cardiovascolari o renali, di chi affronta patologie reumatologiche, tumori o cronicità gastrointestinali. Parlate con il medico di medicina generale, che in molti casi può essere l’erogatore diretto dei vaccini come ad esempio (ma non solo) quello per l’Herpes zoster, e magari sfruttate le opportunità della “chiamata” con modalità diverse nelle varie Asl (a Cagliari ad esempio esiste un indirizzo mail dedicato cui chi ha desiderio di vaccinarsi può fare riferimento per essere chiamato in massimo una settimana), attraverso ambulatori di prossimità come quelli di medicina generale e specialisti che possono vaccinare (cardiologi, diabetologi e altri) o con chiamata attiva. Proteggersi tramite la vaccinazione è farsi un regalo, che può aiutare a mantenere il benessere. Ricordando che seguire un corretto piano di immunizzazione è fondamentale per tutti, ma diventa di importanza vitale per chi soffre di patologie croniche, ad esempio a carico dell’apparato respiratorio, dei reni, del cuore o del metabolismo. Lo ricordano gli esperti che animeranno la puntata di Speciale Ippocrate in programma sabato 19 aprile alle 21 su Videolina. La trasmissione, dal titolo “Fuoco di Sant’Antonio e non solo, chi deve proteggersi e come vaccinarsi”, sarà condotta da Mariangela Lampis insieme a Federico Mereta e vedrà la partecipazione di Anna Burruni, Responsabile della Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica presso la ASL di Sassari, Gabriele Mereu, Responsabile Vaccinoprofilassi della ASL di Cagliari, Giammarco Mocci, gastroenterologo presso l’Ospedale Brotzu di Cagliari, Carlo Piredda, segretario regionale per la Sardegna della SIMG (Società Italiana Medicina Generale e Cure Primarie) e Giovanni Sotgiu, ordinario di Statistica medica dell'Università di Sassari.

Secondo gli esperti, occorre fare attenzione in primo luogo al fenomeno dell’immunosenescenza, che pone chi è avanti con gli anni a maggior rischio di sviluppare infezioni e complicanze. Nel caso dell’Herpes zoster, appunto il fuoco di sant’Antonio e la neurite che ne segue con il dolore che si mantiene per mesi anche dopo il termine del quadro. Cosa succede se il sistema difensivo soffre? La ridotta capacità di rigenerazione e differenziazione delle cellule immunitarie, la perdita progressiva della capacità di memoria immunologica e l’accumulo di errori a livello cellulare aumentano i rischi. Questa accade con l’età. Ma non solo. I pericoli crescono in presenza di malattie croniche, anche nelle persone più giovani. Per questo è importante proteggersi, sia nei confronti dello pneumococco che dell’Herpes zoster, anche per ridurre i casi di nevralgia post-erpetica. Grazie a questo approccio si attua una vera e propria strategia di prevenzione per il benessere nelle persone con malattie croniche o debolezza del sistema immunitario legata a terapie che ne riducono l’attività. Parlate di questa opportunità con il medico di famiglia e con gli specialisti che vi seguono.

RIPRODUZIONE RISERVATA