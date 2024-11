Fuoco dalla bombola, ustionato un 60enne 

Un sessantenne è rimasto ustionato, per fortuna in modo lieve, dal ritorno di fiamma da una bombola di gas. Si sono vissuti attimi di paura prima che si capissero meglio i contorni dell’episodio, accaduto ieri mattina poco prima delle 12 in via Matteotti, in uno degli alloggi popolari.

L’uomo stava armeggiando con una bombola, non è chiaro se fosse quella di una stufa, quando è stato sfiorato da una fiamma. Sembra che a dare l’allarme sia stato un vicino di casa: in via Matteotti sono quindi arrivati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. Questi ultimi hanno provveduto immediatamente a trasportare il sessantenne all’ospedale di Oristano, con codice giallo; le sue condizioni non sarebbero gravi. Le squadre del 115 hanno, intanto, lavorato per mettere in sicurezza la casa. Sono anche intervenuti i carabinieri della stazione del paese.

