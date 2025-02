Fuoco appiccato a un gatto 

Rimarrà nella clinica per animali di Monserrato ancora per qualche giorno il gatto che avantieri a Dolianova è stato dato alle fiamme dopo essere stato cosparso di benzina. Un atto di crudeltà inaudita che ha provocato un’ondata di indignazione in paese.

Tigro, questo il nome dell’animale, rischia di perdere una zampa per le gravi ustioni riportate. Entro le prossime 24 ore si deciderà se amputarla o meno.

Il gatto è stato recuperato dal proprietario di una casa di campagna dove ogni tanto il felino, molto mansueto, si recava a chiedere cibo. L’uomo inizialmente lo ha scambiato per un altro gatto tanto era malridotto. Dopo essere stato portato da un veterinario, è stata allertata l’associazione di volontariato “Fierogatto” che lo ha trasportato immediatamente nella clinica di Monserrato.

I volontari invitano chi avesse notizie a denunciare i responsabili del vile gesto ricordando che la violenza su un animale è un reato punibile con la reclusione da 3 a 18 mesi e una multa che può arrivare fino a 30mila euro.

