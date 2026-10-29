Fuoco amico contro il Pd in Consiglio 

Dopo la secessione, l'attacco diretto al Pd e alla Giunta. A sferrarlo ieri in Consiglio comunale a Carbonia, scegliendo toni concilianti ma irremovibili, sono stati due veterani del partito, sin dai tempi in cui si chiamava partito comunista: Giacomo Guadagnini e Ivonne Fraternale.

L’attacco

Il primo è ex assessore comunale e provinciale, presidente (ora dimissionario) della commissione Lavori pubblici, la seconda consigliera con vari mandati alle spalle, non solo hanno sancito quanto annunciato nei giorni scorsi, ovvero la volontà di uscire dal Pd, ma hanno anche affondato il colpo spiegando i motivi per cui non condividono più le decisioni, quanto meno del gruppo locale. Confermando che resteranno in Consiglio ma nel gruppo che hanno chiamato “Carbonia radici e futuro” («Per non tradire il mandato degli elettori») hanno spiegato i motivi di una scelta definita «dolorosa e sofferta, dopo 30 anni di milizia nel Pd, ma inevitabile». «In questi anni abbiamo cercato il confronto con la Giunta - ha spiegato Guadagnini - cercato collaborazione ma abbiamo trovato solo porte chiuse, ci siamo trovati davanti a decisioni già prese come per la piscina e il colle Rosmarino e la progressiva dispersione dell'importanza della municipalizzata Somica: il Consiglio non può essere il luogo in cui ratificare provvedimenti già assunti, e mentre si parla, si annuncia e si comunica la città reale aspetta». Pesante pure l'affondo al Pd: «Entriamo nelle fabbriche e troviamo lavoratori preoccupati: il Pd non c'è più, nelle periferie degradate il Pd non c'è più: è questa distanza che non siamo più disposti ad accettare». Riflessioni cui si sommano quelle di Ivonne Fraternale: «Non ci riconosciamo più in questo partito, caratterizzato da decisioni prese dall'alto».

La replica

Netta però anche la replica (dopo i lavori del Consiglio durante il quale i due consiglieri hanno avuto parole di solidarietà da Daniela Garau, Luca Arru, Daniele Mele e Sandro Mereu) del neo segretario Pd cittadino Alberto Pili che con i consiglieri Luca Grussu e Manuela Caria ha creato il gruppo “Pd per Pietro Morittu sindaco”: «Non condivido nè il giudizio sul mancato coinvolgimento dei consiglieri nè le forti critiche al partito che sino a prova contrario è l'unico che affronta i temi cruciali del territorio. – ha detto – Impossibile digerire poi il fatto che i consiglieri si pongano ad evidenziare le difficoltà amministrative invece che le numerose cose fatte per il bene di Carbonia».

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