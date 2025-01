Fuoco all’auto della capitaneria, assolto un giovane pescatore 

Il tempo ha giocato a suo favore. E ieri dopo otto anni è arrivata l’assoluzione per Raul Irde, pescatore 27 anni accusato del raid incendiario contro un’auto della Guardia costiera di Bosa.

L’episodio risale all’aprile 2017 quando una Fiat Panda, parcheggiata nell’area militare era stata data alle fiamme. Immediate le indagini e ben presto gli investigatori si soffermarono su Irde che, poco dopo l’incendio, sarebbe andato in farmacia per acquistare un unguento per ustioni. Chiuse le indagini, il 27enne era stato mandato a processo che, dopo diversi anni, si è chiuso ieri mattina. Il giudice Marco Mascia ha assolto il giovane, difeso dall’avvocato Vittorio Delogu, dichiarando prescritto il reato.

