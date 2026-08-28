Fuoco ai margini della pineta 

Momenti di paura ieri sera nelle campagne di Settimo San Pietro, ai confini con la pineta di Sinnai. Un improvviso incendio si è sviluppato fra le sterpaglie e il sottobosco a ridosso de “S’Acqua ‘e is dolus” e “Is landireddus”, con la massiccia mobilitazione di vigili del fuoco, forestali, Azienda foreste e volontari del Vab Sinnai e della Paff Quartu. Un intervento che ha consentito di bloccare il rogo che ha aggredito stoppie, un canneto, qualche pianta d’alto fusto e macchia mediterranea.

Il fuoco è stato spento a centinaia di metri di distanza dalla pineta, ma nelle vicinanze del bosco de “Is landireddus”, rimasto per fortuna intatto. Le indagini sono portate avanti dalla Forestale.

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