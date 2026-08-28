SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Sinnai-Settimo.
29 agosto 2026 alle 00:28

Fuoco ai margini della pineta 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Momenti di paura ieri sera nelle campagne di Settimo San Pietro, ai confini con la pineta di Sinnai. Un improvviso incendio si è sviluppato fra le sterpaglie e il sottobosco a ridosso de “S’Acqua ‘e is dolus” e “Is landireddus”, con la massiccia mobilitazione di vigili del fuoco, forestali, Azienda foreste e volontari del Vab Sinnai e della Paff Quartu. Un intervento che ha consentito di bloccare il rogo che ha aggredito stoppie, un canneto, qualche pianta d’alto fusto e macchia mediterranea.

Il fuoco è stato spento a centinaia di metri di distanza dalla pineta, ma nelle vicinanze del bosco de “Is landireddus”, rimasto per fortuna intatto. Le indagini sono portate avanti dalla Forestale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’incendio

Braciere Ogliastra: un disastro

Boschi in cenere, tra Arzana ed Elini evacuate 70 persone (32 di una casa famiglia) 
Roberto Secci
Boeddu (Filt Cgil): «Pochi posti, bisogna potenziare»

Voli in continuità, incubo lista d’attesa Scoppia la polemica

Cappellacci: sistema paradossale Aeroitalia: è previsto dal decreto 
L’impianto di accumulo da 200 megawatt è previsto a Cuccuru Matta Masonis, «zona agricola ad alta produttività»

Espropri per fare spazio alle batterie

Pubblicato il pre-avviso di confisca, gli attivisti: vogliono devastare l’agro di Selargius 
Alessandra Carta