Fuochi d’artificio sullo yacht in mezzo al Parco 

Feste con fuochi d’artificio in piena area protetta e occupazione selvaggio di arenili: non si ferma l’assalto alle coste di chi non rispetta le regole. Il Parco dell’arcipelago di La Maddalena ieri ha segnalato e chiesto il sequestro di uno yacht dal quale sono stati esplosi fuochi d’artificio mentre era fermo in rada, in località Marginetto, sottoposta a tutela assoluta. «Le aree protette non sono spazi nei quali le regole possono essere ignorate in nome del divertimento o di interessi privati, sono luoghi che tutti abbiamo il dovere di rispettare e osservare», si legge nel profilo Facebook del Parco: «L’utilizzo di fuochi d’artificio in un contesto di particolare pregio naturalistico può arrecare disturbo alla fauna, compromettere la quiete dell’ambiente e rappresentare un pericoloso precedente».

Intanto la Guardia Costiera di La Maddalena ha accertato nel Comune di Palau l’occupazione abusiva di un’ampia porzione di arenile da parte di una struttura ricettiva. Gli accertamenti hanno consentito di rilevare un’occupazione di circa 2.347 metri quadrati, a fronte di titoli autorizzativi per 1.430 metri quadrati. Sono stati sequestrati 110 lettini e 42 ombrelloni. Gli approfondimenti hanno fatto emergere anche profili di alterazione dell’area, con eliminazione di macchia mediterranea e progressiva modificazione dell’originario assetto naturale dell’arenile.

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