Fuochi d’artificio per Sant’Agostino 

Troppo vento per Sant’Agostino (lo scorso 28 agosto, festa principale del paese) e allora i fuochi d’artificio – acquistati grazie in particolare al contributo dei commercianti– si terranno stasera alle 21.30 nel prolungamento di viale dei Platani. Dalle 22 invece nella piazzetta Sant’Antonio i gestori delle piccole strutture ricettive del paese daranno vita ancora una volta alla serata dell’accoglienza muraverese: i turisti potranno degustare i dolci e le pietanze tipiche di Muravera tra balli, canti e musica.

Non si ferma, insomma, il ricco programma dell’estate muraverese portato avanti soprattutto dalla Pro Loco e dall’amministrazione comunale. Sempre oggi, alle 18.30, è in programma un incontro con l’artista Maura Bruno (dottoressa in naturopatia) al museo donna Francesca Sanna Sulis: il tema è quello dei fiori come terapia dell’anima. (g. a.)

