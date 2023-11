Fuochi d’artificio, moda in stile Gomorra 

Il mito della serie tv Gomorra ha un suo peso. Ma il fenomeno, sempre più attuale, dei fuochi d’artificio in città non è certamente collegato a fantomatici arrivi di importanti carichi di cocaina. «È più una moda usata in alcune zone per mettere in mostra la disponibilità di soldi, il più delle volte “sporchi”, spesi per botti e giochi pirotecnici legati a una celebrazione da festeggiare», spiegano praticamente in coro gli investigatori della Polizia e dei Carabinieri. E spesso si tratta di fuochi in vendita legalmente e utilizzabili senza autorizzazioni particolari o licenze perché di tipo “F1” e “F2” acquistabili da maggiorenni (nel caso degli “F1” anche da minorenni dai 15 anni in su). Gli altri, quelli di categoria “F3” ed “F4” possono essere comprati e usati solo da persone con autorizzazioni e abilitazioni particolari. Ma spesso c’è chi ricorre al web o al mercato illegale, con prodotti provenienti il più delle volte dalla Campania.

Le “batterie”

Le segnalazioni alle forze dell’ordine e quelle sui social, con numerosi post sui fuochi d’artificio a tutte le ore (a Pirri, nel rione di San Giuseppe, a Sant’Elia, San Michele, Is Mirrionis, Mulinu Becciu ma anche zone del centro storico, fino ad arrivare ai Comuni dell’hinterland), sono in netto aumento. Ma se nella serie televisiva Gomorra il significato era ben preciso (l’annuncio dell’arrivo di un importante carico di droga), in città si associa ad altro. «Si scimmiotta questa moda», evidenziano ancora gli investigatori. «Ma non c’è traccia di un annuncio d’arrivo di carichi di droga anche perché sarebbe controproducente». Così le “batterie” di fuochi con anche 100 colpi, liberamente in vendita, vengono acquistati e usati per festeggiare un compleanno, la nascita di un figlio, un battesimo, un matrimonio. Avviene anche che vengano usati per un funerale, soprattutto di un giovane: un saluto “rumoroso” da parte degli amici.

Gli orari

Ovviamente gli spettacoli avvengono soprattutto la notte per poter avere un risultato migliore e in modo che i fuochi possano essere ammirati anche a distanza. Capita che siano un saluto a qualcuno ritornato in libertà dopo un periodo trascorso in carcere. Qualche episodio è stato registrato anche in città. Uno degli ultimi a San Michele. Un gruppo di giovani in scooter ha chiuso al traffico una strada: i fuochi sono stati piazzati in mezzo alla via e poi è iniziato lo spettacolo. Quando le forze dell’ordine vengono avvertite è quasi impossibile riuscire a individuare gli autori: solitamente avviene tutto in pochi minuti e sull’asfalto restano sempre i resti dei fuochi d’artificio o dei petardi fatti esplodere. Molto spesso si tratta di botti legali. Ma capita di trovare qualcosa anche di illegale oppure che dovrebbe essere usato da persone con autorizzazione o abilitazione. Ci sono stati anche dei sequestri effettuati dalla Polizia e dai Carabinieri: fuochi d’artificio e altro materiale esplosivo proveniente soprattutto dal mercato illegale campano.

