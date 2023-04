Fuochi d’artificio e botti a ogni ora 

In viale Vienna a Selargius temono che possa succedere qualcosa di grave. Perché i fuochi d’artificio e i botti, organizzati da gruppi di giovani per onorare delle ricorrenze particolari, sembrano essere diventati una costante: sempre più frequenti, a qualsiasi ora e realizzati in mezzo alla strada accanto a vetture e a pochi metri dalle abitazioni. «Abbiamo segnalato più volte quanto sta accadendo dalle nostre parti ma nessuno interviene».

L’ultimo “spettacolo” domenica notte. Per diversi minuti il cielo sopra gli edifici di via viale Vienna è stato illuminato dai fuochi d’artificio. E il rumore, alle 22,30, ha attirato le attenzioni di tanti residenti. Chi ha preparato il tutto, sembra per celebrare un amico ricordato in un memorial di calcio, ha sistemato tutto il necessario in strada. Poi il via ai botti. «Incredibile come queste persone agiscano indisturbate, convinte di poter fare quello che vogliono», protestano gli abitanti della zona. «Oramai è così da diverso tempo. E le denunce fatte, più volte, alle forze dell’ordine per ora sono cadute nel vuoto. Non sappiamo più cosa fare».

