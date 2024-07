Fuochi d’artificio di notte, è allarme 

Botti e lampi, nel buio della notte. Non si tratta però di un temporale estivo. A dare la sveglia di soprassalto agli abitanti di Sestu sono spesso i fuochi d’artificio, moda che si sta diffondendo in tutti i centri dell’hinterland. Anche se non c’è nessuna festa comunale o sagra.

Testimonianze

L’ultima volta è stata la notte di mercoledì, intorno alle due: tante le testimonianze dei cittadini svegliati di soprassalto che ne hanno parlato sui social network o per la strada. «In casa siamo saltati dal letto tutti compreso il cane», racconta Stefania Mancini, «un grande spavento. Abito vicino a via Giuseppe di Vittorio, e si vedevano vicinissimi».

Si è svegliato di soprassalto anche Antonio Fadda, già comandante dei Barracelli: «Poteva essere da via Costa o da via san Gemiliano, o da via Santi». I botti, accompagnati da spettacolari fuochi, sono durati pochi minuti, ma sono bastati per rovinare a tutti una nottata già resa pesante dal caldo. Rabbia e indignazione serpeggiavano tra i cittadini la mattina seguente. «Ora basta».

I motivi

Queste esibizioni pirotecniche sono già accadute altre volte ma la frequenza in aumento. La novità è che in passato si verificavano solo la sera o nel pomeriggio, ora l’orario si è sempre più spostato verso la notte. Tanti spaventi poi per animali e bambini, la categoria più vulnerabile. Per molti cittadini la spiegazione è chiara: «È un modo per segnalare l’arrivo di partite di droga», comunica vox populi. In stile Gomorra. Può essere anche un modo per dare il benvenuto a un compagno appena uscito dal carcere, o per avvertire pusher e clienti della grossa partita di cocaina o eroina appena sbarcata nella piazza dello spaccio. Ma il più delle volte - hanno spiegato più volte esponenti le forze dell’ordine – si tratta di iniziative legate a qualche anniversario particolare o una ricorrenza (una nascita, un matrimonio, un compleanno) da salutare illuminando il cielo e facendo un gran baccano.

Di certo c’è che questi fenomeni riguardano le zone popolari, da Cagliari a Selargius, da Quartu a Monserrato, da Maracalagonis a Sinnai.E Sestu non fa eccezione. I cittadini turbati possono comunque segnalare il fatto alle forze dell’ordine, probabilmente in questo momento già al lavoro, per svelare il mistero.

