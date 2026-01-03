Fuochi d’artificio come bombe: è allarme 

Puntuali come le festività, tornano le polemiche che accompagnano lo scoppio di botti durante il periodo natalizio. Perché a Selargius, più che semplici petardi e fuochi d’artificio, il rumore delle esplosioni che si prolungano fino a tarda notte ricorda «quello delle bombe». Questa la denuncia di tanti residenti della città, soprattutto chi in casa ha persone fragili o animali domestici, con le segnalazioni che non riguardano la sola notte del 31 dicembre. «La situazione è vergognosa, e non si limita solo al Capodanno», la testimonianza di Sara Boi, residente in via Sant’Antonio, che a proposito dell’ultimo dell’anno racconta: «Finché hanno scoppiato fuochi d’artificio il rumore non era così esagerato, ma poi hanno iniziato con delle vere e proprie bombe. Ho un bambino autistico di quattro anni e ho impiegato due ore per calmarlo. Per non parlare delle condizioni della strada l’indomani, un campo di battaglia. Non diciamo di non festeggiare, ma così è assurdo». Anche per Raimonda Cabras, che abita vicino all’Rsa di via 2 giugno, «non erano fuochi d’artificio, ma bombe. La casa stava tremando e la strada era piena di fumo, tanto da non vedere le auto parcheggiate. È stata una situazione senza rispetto». Da quelle parti, a Capodanno, un’ambulanza è dovuta intervenire per soccorrere un’anziana colta da un malore, probabilmente dovuto allo spavento. E con le feste ormai agli sgoccioli, in tanti chiedono maggiori controlli per mettere fine a episodi che si ripetono ogni anno. (d. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA