Fuochi d’artificio: «Alcuni sono come delle bombe a mano» 

Ci sono quelli illegali: chi li utilizza rischia una denuncia penale. Poi ci sono quelli di libera vendita: alcuni possono essere usati solo da chi ha regolare licenza, altri da chiunque. «In ogni caso», spiega Massimo Imbimbo, dirigente della Squadra volante e degli Artificieri, «bisogna usare la massima attenzione nel maneggiare qualsiasi tipo di artificio. Alcuni possono causare gravissime conseguenze fisiche». In vista dei festeggiamenti di fine anno la Polizia sarà in campo per garantire la massima sicurezza su più fronti: ordine pubblico per il concerto alla Fiera e la presenza di molte persone nel centro storico, viabilità con le pattuglie della Polizia stradale a presidiare le principali vie d’accesso alla città, e prevenzione dei furti nelle abitazioni e degli altri reati.

I pericoli

Massima attenzione anche per quanto accadrà soprattutto il 31 notte con l’utilizzo dei fuochi d’artificio. Per questo gli specialisti degli Artificieri ricordano alcune precauzioni da adottare nell’utilizzo dei prodotti legali: «Anche in questo caso», evidenzia l’ispettore Marco Mele, «non bisogna mai tenere in mano un fuoco dopo l’accensione della miccia, ma poggiarlo a terra e allontanarsi il più possibile. Non bisogna inoltre accendere micce di collegamento tra vari fuochi. E non lasciarli su terreni con pietre perché l’esplosione può proiettare sassi anche a distanza». I prodotti illegali sono quelli più pericolosi perché più potenti e potenzialmente difettosi, non avendo alcuna garanzia. «Possono essere come una bomba a mano. Con conseguenze devastanti sulle persone». Il dirigente ricorda che l’uso di artifici illegali è reato penale. E aggiunge: «Non bisogna mai raccogliere fuochi inesplosi o riaccendere quelli già utilizzati».

I servizi

In vista di Capodanno sarà operativo un servizio di prevenzione e controllo con tutte le forze dell’ordine. E saranno al lavoro anche gli agenti della Polizia Stradale: «Non mettetevi alla guida se non siete in condizioni psico fisiche ottimali», sottolinea Lorenzo Cosseddu della Stradale. «E prestate la massima attenzione nel rispetto delle regole del codice della strada. La causa principale degli incidenti è quasi sempre la distrazione».

