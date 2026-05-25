Funzionari del Coni al campo Putzolu 

Servirà ancora un pizzico di pazienza per regalare agli sportivi domusnovesi (e non) una struttura all’avanguardia che potrà ben fregiarsi del titolo di “complesso sportivo multifunzionale ed inclusivo”. Non è, infatti, passata inosservata, alcuni giorni fa, la presenza dei funzionari del Coni nell’impianto sportivo Paolo Putzolu di via Musei, interessato dalle ultimissime fasi dei lavori da un milione di euro permessi dalla partecipazione al bando ministeriale “Sport e Periferie” dell’estate del 2023.

«È stato effettuato - spiega l’assessore allo Sport Davide Aru - il collaudo del nuovo manto erboso in erba sintetica del campo da calcio. Tutto risulta in ordine, mancano appena delle piccole sistemazioni ma siamo praticamente pronti a restituire la struttura alla comunità e non vediamo l’ora di poter procedere all’inaugurazione». La conclusione dei lavori segnerà una piccola rivoluzione sportiva a Domusnovas dato che il complesso permetterà di praticare per la prima volta sport quali padel e beach volley. Questo primo lotto di lavori, infatti, costituisce l’80 per cento del progetto complessivo di valorizzazione della grande struttura di via Musei. Gli sportivi potranno apprezzare il nuovo fondo, il sistema di drenaggio ed il manto sintetico del campo da calcio ma potranno anche praticare il padel ed il beach volley grazie alle due nuove superfici di gioco che vanno a sommarsi a quella da calcio a 5 già presente. L’edificio che ospita gli spogliatoi è stato dotato di cappotto termico, impianto fotovoltaico, impianto idrico, e nuovi infissi. «Si tratta - evidenzia l’assessore - di uno dei più importanti interventi sportivi mai fatti a Domusnovas ed ora attendiamo di sapere se il ministero dello Sport consentirà l’uso di alcune economie avanzate dai lavori per creare percorsi tra i campi, camminamenti per le carrozzine ed altri dettagli prima dell’inaugurazione della struttura». Il progetto complessivo prevede ulteriori aggiunte da finanziare come la riqualificazione degli spazi esterni e dei parcheggi, la nascita di un’ampia club house, di un secondo campo da padel e di uno polivalente per la pratica del basket (anche nella versione dello street ball 3 vs 3) e volley. Fuori progetto c’è anche la ferma volontà di rifare del tutto gli spalti per il pubblico.

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