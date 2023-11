Funziona il turismo “verde” dei parchi 

In bici o sui mezzi elettrici, prodotti a chilometro zero e il rispetto dell’ambiente per un turismo sostenibile capace di offrire esperienze uniche ai visitatori. Così Parco nazionale dell’Asinara, Parco regionale di Porto Conte e Parco nazionale de La Maddalena, diventano laboratori di buone pratiche, territori portatori di un turismo diverso, consapevole e sostenibile, che si mettono in rete, uniti dall’obiettivo di costruire un nuovo modello di sviluppo. Esempi da esportare fuori dal perimetro delle aree protette e valore aggiunto nel sistema turistico regionale.

Nuovo percorso

I tre parchi, insieme ai comuni del Golfo, Porto Torres, Castelsardo, Stintino, Provincia e Università di Sassari sono gli attori principali di un nuovo percorso di governance, protagonisti del Forum permanente della Cets- la Carta europea per il turismo sostenibile che si è svolto ieri nella sede del Parco Asinara. L’isola avvia la fase di rinnovo della Cets e si prepara a sviluppare ulteriori 50 azioni strategiche per l’annualità 2025-2030 per garantire un turismo compatibile con le esigenze di tutela della biodiversità nelle aree protette. Cinquanta le imprese che vantano l’accreditamento al marchio di qualità e che stanno avviando il percorso con il secondo livello della Cets, traguardo raggiunto da 12 operatori.

Stagione positiva

Carta Europea e marchio di qualità hanno rivelato una stagione turistica 2023 positiva nell’intera area del Golfo dell’Asinara. «Su oltre 100mila visitatori all’anno all’Asinara si registra un ritorno degli stranieri (23,8%), in particolare tedeschi e francesi», osservano il commissario e il direttore del parco, Gian Carlo Muntoni e Vittorio Gazale. Stessa tendenza per Porto Conte e La Maddalena. Il dato interessante è sul turismo esperenziale con una crescita importante (29,6%) e punte significative per le immersioni subacquee e il cicloturismo. «Il 55, 2% dei visitatori dell’Asinara fanno tappa contemporaneamente a Porto Conte, mentre il 24, 4 % anche a La Maddalena». Un dato condiviso da Mariano Mariani direttore del parco di Porto Conte e da Giulio Plastina, direttore del parco de La Maddalena. Marco Vannini del DiSea – Dipartimento di eccellenza dell’Università di Sassari – ha messo in luce i dati ufficiali su arrivi e presenze con tutte le località che ritornano ai livelli pre-crisi e Stintino e Porto Torres che superano le soglie iniziali. «Sassari e Porto Torres, inoltre, vedono aumentare il numero di notti mediamente trascorse presso le strutture ricettive (da 2 a 2,5 e da 1,9 a 2,3 )».

