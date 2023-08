Funziona il piano contro gli incendi 

Dal parco di San Lussorio sino a via Nenni, passando per la fascia lungo la 554. Il Comune di Selargius mette in sicurezza le zone sensibili della città - a ridosso di parchi e abitazioni - eliminando erbacce e canneti, e annuncia il pugno duro nei confronti dei cittadini che non ripuliscono terreni e cortili a rischio incendi.

I lavori

Il piano per cercare di ridurre al minimo gli incendi nel territorio comunale - costato 60mila euro - è stato completato in pochi giorni. Una manutenzione generale che di fatto ha permesso di ripulire le aree e realizzare delle fasce anti incendio nelle zone più a rischio: davanti al parco di San Lussorio, ma anche dietro le case di via Segni, e a ridosso della 554, in particolare vicino alla fermata della metropolitana in via delle Camelie, e nelle sponde del canale di San Lussorio. Tutti terreni comunali, ma anche lotti privati individuati all’interno del piano della Protezione civile da tenere in ordine con tanto di fasce di rispetto. «Un intervento necessario per evitare che un eventuale incendio possa minacciare le case, e di conseguenza mettere a rischio vite umane», sottolinea il sindaco Gigi Concu. «Alla luce anche di quello a cui abbiamo assistito nei giorni scorsi».

Lavori extra, oltre a quelli già svolti per contratto dalla società che si occupa della manutenzione del verde pubblico in città. «Tutti i terreni comunali sono stati già ripuliti regolarmente e messi in sicurezza», spiega Concu. Da Is Corrias a Su Pezzu Mannu, sino alla Selargius-Ussana e alle località di Bi ‘e mesu e Matt’e Masoni. «Stesso discorso per via Nenni», aggiunge il sindaco, «siamo intervenuti prima del caldo torrido come ogni anno».

L’incendio in via Segni

L’ultimo rogo, nel pomeriggio di mercoledì in via Segni, non ha avuto conseguenze gravi proprio grazie agli interventi anti incendio disposti dal Comune. Ma ha anche messo in luce il problema dei terreni privati incolti. «Ogni anno si ripete la stessa storia», il commento del consigliere di minoranza Mario Tuveri, «diversi cittadini non rispettano l’ordinanza che impone la pulizia all’inizio dell’estate, con tutti i rischi che ne conseguono. E il sindaco su questo è inadempiente perché spetta a lui far rispettare l’ordinanza».

Pugno duro

E proprio su questo Concu annuncia il pugno duro. «Verranno intensificati i controlli e se necessario ricorreremo alle sanzioni per chi non rispetta quanto previsto dall’ordinanza», avverte il sindaco, «il tempo per intervenire c’è stato a sufficienza, ora la tolleranza è finita. Non possiamo mettere a rischio tutta la città per l’incuria di alcuni».

Lavori in corso anche nel Riu Nou, svolti a turno da Monserrato - durante l’inverno - e da Selargius nel periodo estivo: anche in questo caso l’impresa incaricata dal Comune si sta occupando di ripulire il canale dalle canne. «Un intervento di prevenzione per gli incendi», aggiunge Concu, «ma ci consente anche di mitigare il rischio alluvioni».

