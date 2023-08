Funziona il passaporto per i musei 

Volano le presenze di turisti nel Distretto culturale del Nuorese che conferma nei primi mesi del 2023 il trend positivo registrato nel 2022, chiuso con 311mila presenze (155mila nel 2021) nei quaranta luoghi che aderiscono al Tavolo dei Musei.

I l trend in linea anche nei primi mesi 2023 mostra un crescente apprezzamento per il Dcn (distretto culturale nuorese) Passport, sistema di biglietteria integrata fondato sul concetto di “cittadinanza culturale” dei visitatori. Un “passaporto” culturale tascabile, numerato e attribuito a ogni singolo visitatore, disponibile in tutti i musei e luoghi della cultura del Distretto, che stimola la scoperta dei luoghi e delle attività culturali presenti in tutto il Distretto grazie ad un sistema di premialità. Un’evoluzione della classica cartina, una mappa turistica dei luoghi della cultura, che conserva i pregi evolvendosi in termini di praticità e fidelizzazione. Realizzato grazie al cofinanziamento della Camera di commercio di Nuoro e della Fondazione di Sardegna, il Dcn passaport è disponibile in tutti i musei del Nuorese, oltre al Ten, e negli info-point aderenti in Sardegna. Col Dcn Passport si visitano senza scadenza i monumenti, spazi museali e, accumulando accessi, si ha diritto a sconti, promozioni e gadget.

