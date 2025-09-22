VaiOnline
Tortolì.
23 settembre 2025 alle 00:26

Funziona il divieto di fumo in spiaggia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dieci chili rifiuti e 1300 mozziconi di sigaretta. È il bilancio della giornata ecologica che si è tenuta nei giorni scorsi a Porto Frailis. L'iniziativa organizzata dall'Arbatax Park Resort in collaborazione con Comune, associazione Vele Corsare e Save my Ocean e Tugulu Trasporti. L'occasione è stata il World Cleanup Day 2025. I volontari si sono concentrati nella pulizia della spiaggia e nel piazzale antistante. A voler trovare una nota positiva è che le cicche non sono state trovate nella sabbia come sempre accaduto. Per i volontari il divieto di fumo in spiaggia sta dando i suoi frutti e anche il quantitativo di rifiuti trovati è minore rispetto agli anni precedenti, segnale di consapevolezza maggiore. In parallelo si è tenuta una seconda iniziativa per sensibilizzare i più piccoli: una mattina nel Giardino delle Meraviglie dell'Arbatax Park. Hanno partecipato due classi della scuola primaria di Monte Attu. Attraverso attività ludico-educative, i bambini sono stati coinvolti in un percorso alla scoperta della sostenibilità, in modo divertente e coinvolgente. A conclusione dell’evento hanno consegnato loro il certificato da Eco-Eroe. «Un piccolo gesto per ringraziarli e ricordargli che, con piccoli gesti quotidiani ognuno di noi può fare la differenza e insieme possiamo contribuire a rendere il nostro pianeta un posto migliore», dicono gli organizzatori.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Lo sciopero

Guerriglia a Milano Meloni: scene indegne

Decine di feriti e diversi fermi al corteo nel capoluogo lombardo Da Torino a Palermo: tutta l’Italia si mobilita per la Palestina 
Energia

Sei navi sorvegliano il Tyrrhenian Link

Ma i cittadini sono preoccupati: «Le nostre case vengono svalutate» 
Lorenzo Piras
Regione

Todde e Lai, confronto sul futuro dell’Isola: «Lavoreremo insieme»

A Villa Devoto il primo vertice dopo la staffetta alla guida del Pd 
Roberto Murgia
La lezione

«Difendiamo la diversità delle opinioni»

Mattarella ricorda agli studenti il prezzo pagato per la libertà di espressione 
Processo d’appello

Becciu ricusa il suo accusatore

Sì all’istanza contro il promotore di giustizia: deciderà la Cassazione vaticana 