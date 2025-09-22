Funziona il divieto di fumo in spiaggia 

Dieci chili rifiuti e 1300 mozziconi di sigaretta. È il bilancio della giornata ecologica che si è tenuta nei giorni scorsi a Porto Frailis. L'iniziativa organizzata dall'Arbatax Park Resort in collaborazione con Comune, associazione Vele Corsare e Save my Ocean e Tugulu Trasporti. L'occasione è stata il World Cleanup Day 2025. I volontari si sono concentrati nella pulizia della spiaggia e nel piazzale antistante. A voler trovare una nota positiva è che le cicche non sono state trovate nella sabbia come sempre accaduto. Per i volontari il divieto di fumo in spiaggia sta dando i suoi frutti e anche il quantitativo di rifiuti trovati è minore rispetto agli anni precedenti, segnale di consapevolezza maggiore. In parallelo si è tenuta una seconda iniziativa per sensibilizzare i più piccoli: una mattina nel Giardino delle Meraviglie dell'Arbatax Park. Hanno partecipato due classi della scuola primaria di Monte Attu. Attraverso attività ludico-educative, i bambini sono stati coinvolti in un percorso alla scoperta della sostenibilità, in modo divertente e coinvolgente. A conclusione dell’evento hanno consegnato loro il certificato da Eco-Eroe. «Un piccolo gesto per ringraziarli e ricordargli che, con piccoli gesti quotidiani ognuno di noi può fare la differenza e insieme possiamo contribuire a rendere il nostro pianeta un posto migliore», dicono gli organizzatori.

