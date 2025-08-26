Funziona il bus anti-etilometro 

Il bus anti etilometro fa proseliti. Abbonati raddoppiati e successo inaspettato per il Movidino, ma anche finanziamenti per migliorare i servizi in città. È ciò che l'Atp di Nuoro ha raccolto in un anno carico di progressi e soddisfazioni da parte degli utenti, in particolare durante la stagione estiva con i collegamenti verso il Monte Ortobene che hanno rasserenato gli operatori dell'oasi.

Ortobene

Un bus ogni 50 minuti verso il Monte, contro le due corse ordinarie in inverno, ma anche navette gratuite ogni 10 minuti il 29 agosto per l'ultima giornata di festa del Redentore con partenza dalla Solitudine. E ancora agevolazioni per studenti, e abbonamenti annuali quasi gratuiti. Tante le idee e i progetti, e per realizzarli sono arrivati oltre due milioni di euro. «Abbiamo ricevuto una serie di finanziamenti per l'installazione di 30 nuove paline informative con display nelle fermate - dice il direttore generale dell'Atp Nuoro, Mauro Piras -. Gli autobus saranno dotati di nuovi sistemi tecnologici con pagamenti con carta di credito e a cambiare saranno anche i biglietti. Il finanziamento, già erogato dalla Regione, è di circa 2 milioni e 200mila euro, nella cifra sono incluse anche l'adeguamento dell'infrastruttura di deposito per i sistemi di ricarica degli autobus elettrici. Il nuovo appalto è previsto per ottobre».

Energia pulita

I bus elettrici sono arrivati in città, e saranno messi in circolazione a breve, post formazione del personale. Saranno tre in tutto. «Il finanziamento copre in modo particolare l'installazione di colonnine di ricarica e pannelli fotovoltaici», precisa Piras. Allo stato attuale in città circolano circa 13 bus, da settembre, con l'inizio dell'anno scolastico, saranno 18. Grazie agli studenti e alle agevolazioni, si è registrato un incremento rispetto agli scorsi anni: si è passati da 600 studenti abbonati nel 2020 a 1100 nel 2025.

In cifre

I passeggeri invernali sono circa 4mila al giorno, quest'estate 2500 giornalieri. «Con il nuovo progetto che intendiamo mettere in campo grazie ai finanziamenti ricevuti, sarà presente anche un conta passeggeri automatico - aggiunge Piras -. Stiamo investendo anche nelle pensiline di fermata. Nel 2025 ne abbiamo sostituito 6 nelle aree segnalate dai cittadini e in quelle più malandate. Il lavoro è ancora tanto: le fermate in città sono 300, e le pensiline sono al momento circa 40».

Sicuri la notte

Successo anche per il Movidino, l'autobus notturno amato dai giovani e dai turisti. Intorno alla mezzanotte è utilizzato soprattutto da ragazzi che vanno in ristorante e discoteca e possono bere un bicchiere in più senza il rischio di incappare nell’alcoltest. Dal primo settembre sarà possibile acquistare gli abbonamenti studenti Atp a tariffe agevolate per scuole, università, corsi di formazione professionale in Sardegna, riservati a chi ha meno di 27 anni. Le famiglie con Isee fino a 25mila e 500 euro potranno acquistare l’abbonamento annuale a 29 euro, o quello mensile a 3,40 euro con l’80 per cento di sconto. Agevolazioni anche per gli over 65 e disabili.

RIPRODUZIONE RISERVATA