Funtanamare, Cabiddu prosciolto: non ha colpe per il crollo del ponte  

Prosciolto in udienza preliminare per non aver commesso il fatto, ma atti trasmessi in Procura affinché si proceda ad accertale le eventuali responsabilità di altre persone. Sono cadute le accuse nei confronti dell’ex sindaco di Gonnesa, Hansel Cabiddu, in merito al crollo del ponte lungo la provinciale 83 avvenuto il 2 aprile 2020, per fortuna senza che nessuno restasse ferito. Il pm Giangiacomo Pilia aveva contestato l’attentato colposo alla sicurezza dei trasporti, lo stesso reato formulato dagli inquirenti di Genova dopo il crollo del ponte Morandi.

Ieri mattina, davanti al giudice per le udienze preliminari Giorgio Altieri, l’ex primo cittadino (difeso dall’avvocato Marco Lisu) è stato prosciolto da ogni accusa, ma è stato chiesto al pm Pilia di proseguire gli accertamenti per verificare se altri possano aver avuto qualche responsabilità nel crollo. Tre anni fa, nei pressi della spiaggia di Fontanamare si era sfiorata la tragedia: due dipendenti dell'azienda De Vizia, incaricata della raccolta differenziata per conto del comune, erano sopravvissuti per miracolo al cedimento del ponte, alto circa sei metri. L’incidente era avvenuto intorno alle 10.30 nel sovrappasso che collega la provinciale per Nebida: il manufatto si era spezzato in due tronconi risucchiando il camion della De Vizia. Per fortuna erano rimasti illesi sia il conducente che il passeggero del autocompattatore. Immediata era scattata l’indagine.

