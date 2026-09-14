“Funtanabau” e la carica dei 2.558 cani 

Ancora una volta Funtanabau, la spiaggia animal friendly della marina di Gonnesa, si conferma un punto di riferimento per l’accoglienza in spiaggia degli amici a quattro zampe. A stagione finita ben 2.558 cani hanno frequentato Funtanabau, gestita per conto del Comune dall’Happy Paws. «I numeri sono inferiori agli anni scorsi a causa delle condizioni di caldo estremo – dice Giulia Sanna – teniamo molto alla sicurezza sia dei nostri utenti che dei nostri operatori e nelle giornate di forte caldo abbiamo optato per le chiusure “responsabilizzanti”. Abbiamo avuto meno numeri ma abbiamo evitato che gli animali stessero male e che andassero ad intasare i già saturi pronto soccorso delle cliniche veterinarie». Caldo estremo a parte, gli ospiti da accogliere non sono mancati. Un servizio apprezzato anche in fatto di informazioni e comunicazione via social. «Si è rivelato vincente – dice Giulia Sanna – il nostro punto meteo delle 7.30 con successivi aggiornamenti delle condizioni di Funtanabau».

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