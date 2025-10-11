Funtana Raminosa sogna la rinascita 

Gadoni scommette su un nuovo futuro per i siti minerari di Funtana Raminosa e Giacurru, simbolo di una comunità dove per decenni il settore dell’estrazione ha rappresentato l’elemento cardine dell’economia. Se n’è parlato ieri, in un ampio dibattito al centro polifunzionale, in occasione del libro “Funtana Raminosa. Erranti per le lente gallerie smarriti nell’oblio” di Gabriele Calvisi. L’incontro, moderato dal caporedattore dell’Unione Sarda Giuseppe Deiana, ha ospitato la presidente della Regione Alessandra Todde, l’assessore all’Industria Emanuele Cani, i consiglieri regionali del Pd Camilla Soru e Antonio Solinas. Il sindaco Francesco Peddio ha annunciato le novità: «Dopo una fase di stallo che ci vedeva bloccati a livello burocratico con gli usi civici in Regione siamo pronti a ridare slancio all’attività estrattiva della miniera di Giacurru con un nuovo bando di gestione. Seguirà la nascita di una Fondazione per il sito di Raminosa, su cui abbiamo in mente vari progetti turistici e culturali».

Il rilancio

L’iniziativa, promossa da Comune e associazione degli ex minatori Cuprum, ha proposto la visita di Todde e Cani tra le gallerie di Raminosa, per decenni centro nevralgico dell’estrazione del rame in Italia. «Questi luoghi hanno bisogno di nuova vita, di essere ripensati e valorizzati - ha detto Todde -. Attraverso la memoria di ciò che è stato possiamo costruire una prospettiva futura. Penso ai grandi progetti trasformativi di cui discutiamo, come l’Einstein Telescope, e alla possibilità di riportare nelle miniere un’economia sostenibile e innovativa». Per Todde, Gadoni e la sua miniera possono avere un nuovo corso: «La condivisione di oggi è un passo importante per accendere nuove idee, nuova energia e una nuova economia per queste comunità». Dice l’assessore Cani: «Le nuove tecnologie e le prospettive legate all’estrazione delle materie prime critiche possono trasformare le miniere dismesse in opportunità di sviluppo e di occupazione. Vogliamo creare le condizioni perché questi luoghi tornino a essere spazi di vita, lavoro e dignità». Nella tavola rotonda, in cui si è riflettuto sulle 190 fotografie e 37 pagine dedicate a Raminosa, sono intervenuti ex minatori con Franco Moro, Miriam Floris, vedova di Giambattista Novella, geologo della miniera, e Tore Cherchi, presidente della Fondazione Berlinguer.

