Funtana Raminosa, progetto per il rilancio  

Gadoni punta a fare del sito minerario di Funtana Raminosa un centro di formazione sperimentale esteso a tutto il territorio, con i Comuni di Aritzo, Belvì, Desulo e Tonara. Il paese è beneficiario di 400 mila euro dell’assessorato regionale al Lavoro. Serviranno per acquisire competenze giovanili, valorizzando l’attrattore turistico della miniera e le bellezze dei centri vicini uniti in partnerariato. L’accordo, approvato il 20 febbraio, ha l’obiettivo di raggiungere una maggiore coesione territoriale. «Ci prepariamo alla ripresa dell’attività estrattiva nella miniera di Giacurru - dice il sindaco Francesco Peddio - siamo soddisfatti per l’avvio di questo progetto su cui lavoriamo da anni, puntando a fare rete con i Comuni vicini. Vogliamo dare slancio alla Barbagia di Belvì, combattendo disoccupazione ed emigrazione giovanile. Si formeranno figure specifiche per il turismo e l’artigianato, creando pacchetti che integrino le esperienze culturali e naturali».

Tra i punti cardine il marketing. «Oggi - dice Peddio - è essenziale attuare programmi mirati a creare un’offerta promozionale integrata e distintiva che dalla nostra miniera valorizzi anche Aritzo, Desulo, Belvì e Tonara. Raminosa sarà punto di partenza verso un sistema Barbagia». (g. i. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA