Funtana Raminosa, l’antica miniera aprirà tutto l’anno 

Da Pasquetta l'area mineraria sarà aperta tutto l’anno, in particolare nei weekend, mentre durante la settimana sarà possibile visitarla su prenotazione. Molti dirigenti scolastici hanno manifestato l’intezione di mandare in gita gli studenti a Gadoni.

All’accoglienza provvederanno il direttore di miniera, accompagnatori e guide turistiche. Pronti pacchetti completi con pranzo e soggiorno in strutture turistico ricettive in cui è consigliata la prenotazione anticipata. Il tutto sarà gestito da un info point: «Siamo l’unico paese della zona ad averlo», dice il sindaco Francesco Peddio. Nel programma sono previste anche escursioni che hanno come meta i principali attrattori: “Su Campanili”, “Sa Stiddiosa” a Seulo e l’intera foresta di Corongia.

Gadoni punta sul turismo fuori stagione. A Pasquetta, sotto la gestione diretta del Comune, ccol contributo di qualche professionista esterno, apre per tutto l’anno Funtana Raminosa, una delle principali miniere di rame in Europa, nota sin dalla preistoria, incastonata in uno splendido contesto naturalistico, segnato dall’epopea mineraria.

Lo staff

Corsi di formazione

Il problema principale per la società di gestione è trovare il personale . Il Comune di Gadoni ha deciso di investire nella formazione dper avere più guide turistiche possibili. È già stato avviato un percorso formativo a cui si sono iscritti trenta ragazzi di diverse età. Ora si sta pianificando un corso di 600 ore sul turismo esperienziale di base e poi un altro corso di almeno 100 ore sempre sul turismo esperienziale e specializzazione, però riservato ai diplomati. I corsi inizieranno quest’estate e il sindaco di Gadoni, Francesco Peddio, invita a partecipare tutti coloro che fossero interessati. Gli ex minatori saranno comunque le guide più esperte.

La storia

Una grande pagina di storia: Funtana Raminosa è una delle otto aree che compongono il parco geominerario della Sardegna, un museo sotterraneo a cielo aperto visitabile su prenotazione. La ‘vera’ attività industriale è di inizio XX secolo. Nel 1915 la concessione fu affidata a una società francese che fece cospicui investimenti per modernizzare i sistemi di estrazione. Nel 1936, la miniera passò alla Società Anonima Funtana Raminosa, che favorì la nascita di un borgo minerario con scuola, ambulatorio, spaccio, la cappella dedicata a Santa Barbara. Negli anni Quaranta il complesso fu affidato alla ‘Cogne’, in quei tempi 300 operai lavoravano nello stabilimento, sino agli anni ‘60, quando iniziò la crisi mineraria, con la chiusura di molti impianti. Si tentò di tutto per salvare l’attività ma Funtana Raminosa chiuse nel 1983. Un gruppo di minatori occupò i pozzi, restando a 400 metri sottoterra per venti giorni. La protesta però non bastò a tenere in vita la miniera.

“Sa burra”

Non solo archeologia industriale, Gadoni investe anche nelle tradizioni. Un esempio è “Sa burra”, tappeto tipico, fatto interamente di lana. Inizialmente veniva usata come grossa coperta per ripararsi dal freddo nelle rigide notti invernali dagli abitanti di Gadoni. Oggi per conservarle la tradizione, e formare le persone alla realizzazione di questo tappeto il Comune finanzia un altro un corso di formazione di 60 ore. L’ambiente nella Barbagia di Seulo resta l’attrazione per eccellenza. Tra le tappe previste per le escursioni a Pasquetta c’è quella di “Sa Stiddiosa” a Seulo. Capolavoro della natura lungo il corso del Flumendosa: sgocciolio di acque sorgive su pareti rocciose ricoperte di verde.

