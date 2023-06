Funny woman: dal libro  di Nick Hornby alla fiction con Arterton  

Troppo bella per essere anche divertente? Nick Hornby nelle pagine di “Funny woman” aveva provato a sfatare il mito e ora ci prova Morwenna Banks che nel riadattamento del romanzo ha dato una ulteriore sferzata alla protagonista della serie Sky. Resta il titolo e il volto della bionda protagonista Barbara Parker è quello di Gemma Arterton.

Alta, bionda, procace, cos’altro può volere, continuano a chiederle negli anni Sessanta. Lei, che non vuole sposare il macellaio del quartiere dove vive, sogna di partecipare a una sit com, di quelle con gli applausi addomesticati. Riuscirà ad arrivare a Londra, a sfidare pregiudizi a inserirsi in un’industria patriarcale che prova ad aprirsi alle novità. Vestirà i panni di Sophie Straw, la risposta inglese a Lucille Ball, in una divertente commedia degli equivoci. Si rivivono i tempi e i ritmi della cultura pop dell'epoca, viene mostrato come nasce una sitcom. Non è la fantastica signora Maisel, né per i dialoghi né per i costumi, non può esserlo per chi ancora non ha superato il dramma della fine di una serie vincente da tutti i punti di vista.

Ma i testi frizzanti che omaggiano le comedy di una volta non fanno risparmiare sulle risata quando si parla di femminismo e indipendenza con autoironia. Grazie anche al ruolo dei comprimari, dalla coppia di autori alla star vanesio e playboy, il produttore immigrato dal cuore d’oro e quello senza scrupoli. Un quasi irriconoscibile (e talentuoso) Rupert Everett è invece il talent scout che vorrà scommettere sulla bravura e il talento di Barbara Parker. (gr. pi.)