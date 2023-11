Funi e tronchi per un menhir 

Ottanta volontari per spostare un menhir utilizzando saolo tronchi e funi. Come facevano i sardi antichi. Prove tecniche di costruzione di un nuraghe ieri durante il convegno “Architetture di Pietra” organizzato dall’associazione Perdas Novas dei fratelli Ollanu di Gergei. Una tre giorni di attività itinerante tra Serri, Mandas, Isili e Gergei dove si è svolta la giornata conclusiva che ha dato il via al progetto di realizzazione di un nuraghe.

Il progetto

Studiosi e appassionati a confronto su un progetto di laboratorio sperimentale che ha ricevuto anche il benestare del ministro della cultura Gennaro Sangiuliano che ha inviato un video messaggio ai partecipanti: «Mi è piaciuto il titolo del convegno, ho sempre detto infatti che le pietre ci parlano, sono delle strutture che rappresentano la nostra storia e la nostra identità, raccontano il passato ma anche il futuro». Il ministro ha condiviso un progetto del quale seguirà gli sviluppi ad incominciare dalla lettura degli atti del convegno «dai quali verranno fuori sicuramente delle proposte interessanti».

In cantiere

Una intervento che dà ancora più entusiasmo all’idea originale dell’associazione Perdas Novas di porre la cultura al centro dello sviluppo del territorio. «Perché il laboratorio», ha detto il sindaco di Gergei Rossano Zedda, «non riguarda solo il nostro paese ma tutto il territorio e tutta la Sardegna: questo cantiere è per noi motivo d’orgoglio».

L’idea è stata raccolta con entusiasmo anche dai sindaci degli altri Comuni della comunità montana Sarcidano-Barbagia di Seulo: «È sicuramente simbolico», ha detto Gianluca Serra, sindaco di Genoni e assessore all’ambiente dell’ente montano, «riesce ad aggregare tutta la comunità ed è importantissimo che la prima pietra sia stata spostata proprio nel nostro territorio».

Lo studio

A seguire il progetto un comitato scientifico costituito anche da studiosi stranieri che seguiranno il procedere dei lavori. Obiettivo finale non solo quello di ricreare questa struttura megalitica ma soprattutto quello di indagare sulle tecniche che hanno portato a realizzare opere che durano da millenni. Per questo al progetto parteciperanno i maestri della pietra, del legno, delle funi e il laboratorio sperimentale potrà diventare uno spazio propedeutico per i visitatori, le scolaresche, gli appassionati, i curiosi. Ma “Architettura e Pietra” potrebbe essere solo l’inizio di un processo che dovrebbe mettere a sistema tutti i nuraghi della Sardegna attraverso la passione e prendendo la consapevolezza di quello che essi rappresentano per i sardi ma anche per chi arriva da fuori. Un attrattore turistico e soprattutto una spinta allo sviluppo culturale di tutta la zona.

