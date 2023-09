Fungo killer, seccati 6mila olivastri 

È strage di olivastri nel territorio di Paulilatino: ad oggi sono circa seimila le piante uccise dal fungo killer che Comune, Università e Regione stanno cercando di debellare. Nel corso dell'ultimo incontro i ricercatori hanno evidenziato come la malattia si stia diffondendo, interessando una superficie di oltre 2mila ettari. E ora il timore è che colpisca anche gli ulivi.

La paura

«Oltre al danno ecologico legato alla presenza di estese aree con piante ormai disseccate, con il conseguente aumento del rischio incendi e di processi erosivi del suolo, il passaggio della malattia anche sull’olivo potrebbe avere gravi conseguenze sull'economia del territorio», spiegano il sindaco, Domenico Gallus, e l’assessore all’Ambiente, Mario Putzolu.

I proprietari

«È un bel problema – sentenzia l’allevatore Massimo Vidili, 55 anni – Un danno ambientale ed economico: usiamo gli olivastri per gli animali, risparmiando su mangimi e foraggio. Nella mia azienda ho perso un centinaio di piante». Gianfranco Floris, 63 anni, proprietario di un terreno a Tragos, è stato tra i primi ad accorgersi che qualcosa non andava. «Il fungo killer ha seccato quasi tutti gli olivastri. A Paulilatino è la specie predominante, viene utilizzata come combustibile e per l’alimentazione del bestiame. Se i trattamenti che stanno sperimentando dovessero dare buoni risultati sono pronto a farli anche a mie spese». Serafino Piredda, 48 anni, aggiunge: «La situazione è critica, nel mio terreno in località Marabezza si sono seccate già una quarantina di piante».

La lotta

L'Università di Sassari, in collaborazione con Comune e Regione, sta conducendo delle prove di lotta sperimentale che prevedono l'utilizzo di diversi prodotti. «L'efficacia è legata all'adozione di misure di prevenzione per limitare la diffusione del patogeno attraverso la movimentazione di suolo dai siti infetti a quelli non ancora interessati. Pertanto, risulta di massima importanza la collaborazione di tutti i cittadini», sottolineano sindaco e assessore.

I consigli

Quindi suggeriscono alcune misure per limitare la diffusione del fungo killer: «Nel passaggio da un sito a un altro bisogna sanificare le scarpe e gli pneumatici delle macchine con candeggina, la disinfezione delle zampe degli animali attraverso il passaggio in vasche contenenti soluzione disinfettante prima dello spostamento da un pascolo».

RIPRODUZIONE RISERVATA