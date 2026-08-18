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Parco Matteotti.
19 agosto 2026 alle 00:46

«Funghi velenosi, non raccoglieteli» 

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Impossibile non notarli tra l’erba. Diversi funghi spuntano in questi giorni nel parco Matteotti, il giardino al centro della città. Così simili alla mazza di tamburo e che invece sono ben altro: si chiamano chlorophyllum molybdites, una specie tossica che può creare gravi problemi. Per questo i giardinieri della ditta Avr hanno effettuato un intervento di urgenza per rimuovere i funghi, dal momento che erano state notate alcune persone intente a raccoglierli. Da qui l’appello a lasciarli dove si trovano.

Ubaldo Pintus, presidente dell’associazione micologica Amesm, spiega: «Non è la prima volta che assistiamo alla presenza di questi funghi nei parchi e nei giardini perché è qui che amano stare, dove c’è umido per via dei costanti annaffiamenti». Facile, appunto, per chi non è esperto scambiarli per specie commestibili. «Possono essere scambiati per mazze di tamburo o, in fase di crescita, per i comuni prataioli ma non vanno assolutamente raccolti, sono pericolosi e possono causare gravi intossicazioni». Si tratta di funghi che, «hanno proprio adesso il loro periodo di crescita. Quello che auspichiamo è che magari non vengano tagliati e gettati via, ma che siano segnalati con dei cartelli che indicano la specie e la pericolosità in modo che non vengano raccolti». Un avvertimento necessario, tanto più perché il parco è frequentato anche da tantissimi bambini.L’area sarà tenuta sotto stretto controllo dai giardinieri che taglieranno i funghi per evitare problemi.

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