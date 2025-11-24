Funghi, una passione da tutto esaurito 

Con la degustazione legata alla storia dell'imprenditore Giuseppe Vinci, diventato titolare di un ristorante cagliaritano, si è conclusa l’edizione numero 27 della rassegna S’Antunna e della mostra regionale micologica. Una manifestazione che, in tre giorni, nonostante il maltempo e la neve, ha attirato da tutta l'isola (e non solo), centinaia di visitatori, esperti e appassionati. Tanti gli attori coinvolti, con micologi di fama anche internazionale, grandi chef, ma anche guide escursionistiche che hanno potuto raccogliere centinaia di specie in tutto il territorio, che sono state esposte nella grande vetrina allestita con cura nel centro polifunzionale di Sertinu. «Un prodotto – dice Mariaelena Motzo, assessore regionale – che può diventare un motore di sviluppo culturale, turistico ed economico per il Marghine. La Regione sostiene queste iniziative che non sono semplici eventi, ma opportunità di sviluppo locale, culturale, ambientale e di turismo sostenibile». La manifestazione negli anni è diventata sempre più importante, tanto da far conquistare a Macomer l'appellativo di "Capitale dei funghi". Il sindaco, Riccardo Uda è soddisfatto: «Un momento di grande promozione della nostra cittadina e del territorio».

