Funghi, l’ignoranza non perdona 

In un periodo in cui i funghi tornano protagonisti delle tavole e delle passeggiate nei boschi, cresce anche la necessità di conoscerli davvero anche alla luce dei casi di avvelenamento in aumento negli ultimi anni. La Confcommercio di Nuoro corre ai ripari organizzando un seminario per gli operatori della ristorazione, tenuto dal micologo Renato Brotzu. L’evento ha richiamato una trentina di ristoratori provenienti da ogni angolo della provincia. I partecipanti hanno avuto tanti consigli utili e preso parte a una degustazione guidata.

Consapevolezza

Brotzu ha sottolineato l’aumento delle intossicazioni e degli avvelenamenti da funghi in Sardegna: «Troppa leggerezza e ignoranza. Spesso i casi più gravi nascono da funghi regalati, raccolti senza competenza o scambiati per specie commestibili». Manca una legge regionale che regolamenti la raccolta e la vendita, mentre la figura dell’esperto di turno presente in molti paesi non è sufficiente a garantire sicurezza. Anche a Nuoro, negli ultimi anni, si sono verificati numerosi casi di avvelenamento, alcuni molto gravi. «Il fungo dell’olivo, per esempio, è tra i più pericolosi – ha detto –: colora le mani di rosso scuro durante la cottura e può essere mortale. Purtroppo, molti non denunciano gli avvelenamenti per vergogna, e questo non aiuta la prevenzione né la cura quando si sta male». E ha aggiunto che «ogni autunno vediamo nuovi casi di avvelenamento, ma pochi vengono denunciati. Serve più formazione, prudenza e meno improvvisazione. I funghi sono una risorsa straordinaria della nostra terra, ma devono essere certificati, cucinati con criterio e rispettati come parte viva del territorio».

I ristoratori

Salvatore Pisano, del ristorante Sa Corte di Oliena, ha raccontato: «Non avevo mai proposto funghi nel mio menù. La sicurezza, sinceramente, non faceva parte della nostra abitudine. Dopo oggi, però, potrei iniziare a farlo: l’incontro mi ha fatto capire che è fondamentale affidarsi solo a prodotti certificati». Dal ristorante “Il Rustico” di Nuoro, Gianfranco Barmina ha portato la sua esperienza: «Noi serviamo i funghi anche crudi, ma solo in casi particolari, come l’ovulo, che è più consistente e aromatico con del grana». Nella cucina sarda si riscoprono l’ovulo e il porcino. «La prima volta lo cucinai nel 1980 alla scuola alberghiera dell’ex Esit. Oggi lo preparo arrosto, fritto o in carpaccio con manzo e champignon. Ovviamente passo sempre dalla Asl per il riconoscimento, come da norma. Ho seguito il corso di micologia: costa poco, ma dà sicurezza a noi e ai clienti».

Anche Roberto Ladu, del ristorante Il Portico di Nuoro, conferma quanto i funghi siano parte integrante della sua cucina: «Li usiamo nei ravioli con patate e porcini, nella triglia con cardoncello e calamari, nelle tagliatelle. L’ovulo lo serviamo crudo, è un po’ il sushi sardo, e con i tartufi invernali prepariamo piatti con uova o pasta fresca: i clienti sardi li apprezzano sempre di più». Più tradizionale la visione di Lino Ruiu di Dorgali, conosciuto per la sua partecipazione alla finale della “Prova del cuoco” nel 2013 e non ultimo nel reality di Alessandro Borghese “Quattro ristoranti”: «Sono molto legato alla cucina sarda, forse un po’ integralista. Per me il fungo si cucina semplice: arrosto o nel classico risotto con zafferano, basilico e panna. Non amo l’ovulo, da noi si usa poco. Il tartufo è ancora una novità, ma in futuro potrebbe diventare un prodotto importante anche per noi».

Cultura gastronomica

Brotzu ha ricordato che i funghi non devono mai essere consumati crudi, nemmeno i porcini, perché contengono tossine termolabili che si inattivano solo con la cottura prolungata. Alcune specie, se abbinate all’alcol, possono provocare disturbi gastrointestinali. I chiodini, per esempio, vanno sempre bolliti per almeno dodici minuti e l’acqua eliminata. Meglio evitare condimenti pesanti e salse al pomodoro, che coprono i profumi naturali.

Nella semplicità della cucina, i funghi danno il meglio di se. Anche la conservazione richiede attenzione. I funghi essiccati si mantengono per anni se conservati al buio e in un luogo asciutto, mentre quelli congelati non dovrebbero restare in freezer oltre tre mesi. Le tanto diffuse preparazioni sott’olio devono avere un Ph inferiore al 4 per cento e vanno scartate se si nota olio torbido o coperchi bombati: segni evidenti di alterazione.

