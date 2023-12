Funghi, le regole contro l’invasione 

La ricerca dei funghi sta minacciando gli equilibri del Monte Linas, in particolare ad Arbus dove la situazione si è fatta insostenibile. Protestano i titolari di aziende agricole e turistiche e c’è chi ha nascosto le telecamere tra gli alberi della propria proprietà per incastrare gli intrusi. «Quest’anno – dice l’assessora all’Agricoltura, Sara Vacca – c’è una vera invasione. Arrivano da tutta l’Isola per porcini, ovoli e carboncelli. E anche i social hanno giocato la loro parte».

Il regolamento

Sollecitata da più parti, l’amministrazione si è attivata per regolamentare la raccolta. «A convincerci – prosegue Vacca – sono state le segnalazioni dei danni arrecati ai campi. E poi le discussioni accese fra i titolari delle aziende agropastorali e delle strutture ricettive da una parte e i fungaioli dall’altra con le loro auto parcheggiate anche davanti agli ingressi delle aziende e nell’area pascolo, spingendosi fino a boschi, pinete e macchia mediterranea». Il rischio che le tensioni scatenassero dei litigi è stato decisivo. «Il prossimo autunno – spiega Vacca – la quantità massima di raccolta di 3 chilogrammi sarà consentita in giorni stabiliti, vietata la notte. L’attività può essere esercitata nei boschi, nelle pinete e nei terreni liberi dal pascolo, segnalati da appositi cartelli. Occorre registrarsi presso l’ufficio della Municipale e l’autorizzazione è soggetta al pagamento di una tassa. La vigilanza spetta ai nostri agenti e al Corpo forestale».

Gli appassionati

«È stata una buona annata per i porcini – racconta Gianluca Murtas, fungaiolo – in un solo ceppo ne ho raccolto tre dal peso di otre due chili. La foto sui social ha scatenato gli appassionati, in tanti si sono precipitati ad Arbus». Dice Silvio Frau: «Un porcino di un chilo e 300 grammi, una gradita sorpresa. Gli acquirenti non mancano, la mia però è una passione che condivido in famiglia».

Le lamentele

«Ci sono persone che rispettano le regole, altre s’introducono all’interno della nostra struttura ignorando il cartello di proprietà privata. Ben vengano le regole e i controlli», dice Stefano Cavalli. Paola Pani aggiunge: «Non sono tutti uguali. Ci sono fungaioli rispettosi, ma anche qualche maleducato che si comporta in modo scorretto». Andrea Dessì sbotta: «Una marea di persone nei campi solo per funghi e asparagi, ma quando abbiamo bisogno di una mano contro gli incendi non si vede nessuno».

RIPRODUZIONE RISERVATA