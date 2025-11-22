Funghi in vetrina tra tanti visitatori 

Inaugurate venerdì sera, davanti a centinaia di persone, con i canti della tradizione eseguiti dal coro Città di Macomer, la XXVII edizione della rassegna regionale di S’Antunna e la mostra regionale micologica, che si concluderà stasera. Centinaia le specie esposte nella grande vetrina, allestita nel centro polifunzionale di Sertinu. Tra queste anche un fungo particolare, extraeuropeo, colto nei giorni scorsi vicino ad un eucaliptus, all’interno della pineta Albano. «Una rarità, che cresce solo negli Usa - dice l’esperto micologo, Daniele Fois - una specie probabilmente importata da qualche circo in quell’area della cittadina».

La rassegna è stata inaugurata dall’assessora regionale, Mariaelena Motzo, che ha ribadito la necessità di inserire l’evento di Macomer tra le manifestazione di interesse regionale, visto che costituisce un richiamo turistico interessante, con la partecipazione di esperti e appassionati che arrivano anche dalla Penisola. Concetto ribadito dal sindaco Riccardo Uda, che ha chiesto alla Regione un finanziamento mirato. Soddisfatti gli organizzatori (l’associazione Maart, la cooperativa Esedra e la Pro Loco). La rassegna propone varie manifestazioni di contorno con la partecipazione di grandi cuochi, aziende specializzate nel settore e altri prodotti alimentari. Nonostante il maltempo, la manifestazione ha attirato un gran numero di visitatori. «Oggi ci sarà il gran finale - dice Marco Benevole, dell’associazione Maart - oltre alla partecipazione del pubblico, la rassegna propone diverse soluzioni per una legge regionale che regoli la raccolta». (f. o.)

