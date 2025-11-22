VaiOnline
Macomer.
23 novembre 2025 alle 00:39

Funghi in vetrina tra tanti visitatori 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Inaugurate venerdì sera, davanti a centinaia di persone, con i canti della tradizione eseguiti dal coro Città di Macomer, la XXVII edizione della rassegna regionale di S’Antunna e la mostra regionale micologica, che si concluderà stasera. Centinaia le specie esposte nella grande vetrina, allestita nel centro polifunzionale di Sertinu. Tra queste anche un fungo particolare, extraeuropeo, colto nei giorni scorsi vicino ad un eucaliptus, all’interno della pineta Albano. «Una rarità, che cresce solo negli Usa - dice l’esperto micologo, Daniele Fois - una specie probabilmente importata da qualche circo in quell’area della cittadina».

La rassegna è stata inaugurata dall’assessora regionale, Mariaelena Motzo, che ha ribadito la necessità di inserire l’evento di Macomer tra le manifestazione di interesse regionale, visto che costituisce un richiamo turistico interessante, con la partecipazione di esperti e appassionati che arrivano anche dalla Penisola. Concetto ribadito dal sindaco Riccardo Uda, che ha chiesto alla Regione un finanziamento mirato. Soddisfatti gli organizzatori (l’associazione Maart, la cooperativa Esedra e la Pro Loco). La rassegna propone varie manifestazioni di contorno con la partecipazione di grandi cuochi, aziende specializzate nel settore e altri prodotti alimentari. Nonostante il maltempo, la manifestazione ha attirato un gran numero di visitatori. «Oggi ci sarà il gran finale - dice Marco Benevole, dell’associazione Maart - oltre alla partecipazione del pubblico, la rassegna propone diverse soluzioni per una legge regionale che regoli la raccolta». (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il grande gelo

Dalla Barbagia al Montiferru, centro dell’Isola preso d’assalto nonostante disagi e blackout

Da Fonni a Desulo tanti visitatori per ammirare le cime imbiancate dall’abbondante nevicata di ieri mattina 
(Gianfranco Locci, Paola Mura Ruggiu, Giorgio Onano, Joseph Pintus)
1934-2025

«Milano ti ama» La città in lacrime

Mahmood: «Grazie per il tuo tempo» Le rose di Renato Zero e Mario Lavezzi 
Le vacanze.

Bottarga e vernaccia nelle lunghe estati in Sardegna

Ilenia Giagnoni Sara Pinna
L’iniziativa

«Emergenza diabete, la burocrazia rallenta la cura dei pazienti»

L’accesso ai farmaci innovativi avviene in ritardo rispetto alla media 
Energia

«Decreto aree idonee, ci opporremo»

Todde contro il Governo: è un atto di forza che calpesta l’Autonomia speciale 
(ro. mu.)
Il caso

«Canzone orribile, chiedo scusa a tutta Carbonia»

Si autodenuncia l’autore del brano: insulti e calunnie contro mezza città 
Stefania Piredda
l’intervista

«Lo stadio? Cagliari metti l’abito buono»

Carlo Alberto Melis