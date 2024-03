Sulla lapide restano incise le parole che suo fratello Ali ha scelto ma non è riuscito a pronunciare: “ Mi mancherai ogni giorno, ogni momento, ogni notte. I funerali di Saman Abbas, uccisa a 18 anni dai genitori perché troppo libera, si sono tenuti ieri a Novellara in forma privata. Ma in piazza dell'Unità d'Italia a ricordarla è stata una fiaccolata pubblica. Qui il volto della 18enne è composto attraverso centinaia di foto di donne reggiane.