Funerali, l’ultimo viaggio costa caro 

È l’ultimo. Ma in tempo di crisi non c’è viaggio che tenga, nemmeno il più solenne, così anche per i funerali si guarda sempre più al portafoglio. Non c’è spazio per scaramanzia o scongiuri. Ormai il tipo di bara non conta più. Quella di legno pregiato (mogano o rovere) con intarsi e decori, imbottiture di qualità artigianali, è sempre meno scelta. I fiori? Stesso discorso, un cuscino più sobrio o, in alternativa, un copribara da parte di tutti i familiari. In ogni caso, tassativamente rose (di tutti i colori). «La richiesta è per un servizio funebre “essenziale” senza, però, rinunciare all’eleganza», dicono gli operatori delle agenzie funebri. «La cassa», che rappresenta la variabile principale che incide sul costo finale, «è semplice, liscia, senza intagli e figure sacre», dice Roberto Garau, dell’agenzia funebre Garau di via San Benedetto. «Sobrietà ed eleganza sono aspetti particolarmente richiesti», aggiunge. Si parla molto, e a ragione, del “costo della vita”. Ma anche quello della morte continua a essere una preoccupazione. Normale, dunque che si cerchi sempre di più la sobrietà senza rinunciare all’eleganza. Andarsene dignitosamente costa (ai parenti) una cifra compresa che parte da duemila e cinquecento euro ma può arrivare, nei casi più estremi, fino a sette-ottomila euro.

I servizi

In generale, il listino comprende diverse voci: il costo dell’agenzia funebre, le tassa comunale per loculo, bolli, l’affitto trentennale del loculo in cimitero (oggi circa 1300 euro per uno “usato” in seconda fila, poco più di 1000 in quinta fila), l’acquisto della bara, i fiori. A questi si aggiungono le spese per la lapide, che variano a seconda delle scelte (marmo o porcellana, per esempio), il trattamento di make up alla salma che (lo sceglie il 90% dei familiari) si paga circa 50 euro. «Noi lavoriamo per pacchetti tutto compreso», dice Fabrizio Bonu, dell’agenzia funebre Sorrentino di via Bacaredda, «in base ai servizi scelti varia il prezzo, ma c’è tutto dentro. Dalla presa in carico, la parte amministrativa e burocratica, fino alla tumulazione o cremazione», aggiunge.

Lo psicologo

Fuori listino, in omaggio, l’agenzia Sorrentino propone anche un servizio nuovo: la consulenza di uno psicologo. «È un nostro omaggio», dice ancora Fabrizio Bonu, «noi diamo la possibilità per un incontro gratuito, poi chi vuole naturalmente può continuare il proprio percorso. Secondo noi è una figura importante, sappiamo che viene consultata dal dieci per cento dei nostri clienti, ma c’è anche una parte consistente che prende comunque informazioni», aggiunge. «Da noi forse nessuno lo richiede, quello che chiedono tutti e sempre è invece lo sconto», dice Roberto Garau.

Le stranezze

l culto dei morti, le pratiche antiche c’entrano ben poco con le stranezze in voga in questi ultimi tempi. Se etruschi e fenici, greci ed egizi amavano (con stili, modalità e motivazioni differenti) chiudere nelle camere funerarie tutto ciò che in vita fu caro al defunto (schiavi annessi), i cagliaritani non sono da meno. Ma quale giustificazione trascendente può spiegare quel bottiglione di vino (pieno) infilato nella bara? O il telefonino lasciato acceso (in caso di risveglio) nella cassa della persona amata passata a miglior vita? Non sono leggende metropolitane, né aneddoti da bar sport. Tutto vero. «Qualcuno ha chiesto di mettere un cellulare», conferma Roberto Garau. «Ma le richieste maggiori sono per lasciare un libro, un pupazzetto. Qualcuno ha chiesto di sistemare un paio di occhiali. In ogni caso si tratta di piccoli oggetti che hanno un valore affettivo. Se non creano potenziali pericoli», come un cellulare che potrebbe esplodere, «non c’è nessun problema».

