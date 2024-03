Funerali in periferia e blindati per Navalny 

Mosca. Il regime di Putin blinda i funerali di Navalny. E intanto continua il suo giro di vite sul dissenso facendo arrestare, processare e multare in tempi record il direttore di Novaya Gazeta, Sergey Sokolov. L’accusa è quella di “discredito dell’esercito”, uno strumento con cui Mosca prende di mira chiunque si schieri contro l’invasione dell’Ucraina. Il direttore della celebre testata investigativa per la quale lavorava Anna Politkovskaya - assassinata nel 2006 - è stato infatti arrestato ieri mattina dagli agenti del centro E, la polizia “anti estremismo” (ma il governo russo usa l’etichetta di “estremista” per colpire gli oppositori), e in serata è stato condannato a una multa di 30.000 rubli (circa 300 euro), a quanto pare per un articolo sulla guerra pubblicato dal giornale a dicembre.

I funerali di Alexei Navalny sono in programma oggi alle 14 in una chiesa della periferia sud di Mosca: il tempio dell’Icona della Madre di Dio. Alle 16 dovrebbe iniziare l’inumazione nel vicino cimitero Borisovsky. Si tratta di luoghi lontani dal centro e non facilmente raggiungibili. Putin teme che i funerali del suo avversario politico - morto in carcere - si trasformino in una manifestazione antigovernativa.

